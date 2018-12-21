ОСК планирует передать ледокол ЛК-60 "Арктика" заказчику до конца 2019 года

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует передать атомный ледокол ЛК-60 "Арктика" "Атомфлоту" до конца 2019 года, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов в интервью газете "Коммерсант".

"Официальный перенос сроков — это условие работы с подобными важнейшими контрактами. Не скрою, история с двигателями (опоздание из-за разрыва кооперации с Украиной - Ъ) серьезно нас задержала, но в следующем году ледокол выйдет на испытания. До конца декабря 2019 года планируем передать его заказчику, и дальше совместно будем выполнять ходовые, государственные и ледовые испытания. Завершить всю работу планируем не позднее мая 2020 года", - сказал Рахманов.

Издание напоминает, что головной атомный ледокол ЛК-60 "Арктика" предполагалось передать "Атомфлоту" в мае 2019 года.

По словам Рахманова, судно будет передано заказчику под гарантийные обязательства ОСК с оговоркой, что будет обеспечено выполнение всех необходимых работ.

Он отметил, что второй и третий ЛК-60 "Сибирь" и "Урал", согласно плану, будут сданы в 2021 и 2022 годах соответственно. Также ОСК рассчитывает не позднее начала февраля заключить контракты на еще два таких ледокола.

"Если "Росатом" как госкомпания сможет все требования к поставщикам заложить на стадии формирования мейкерс-листа, и нам не придется при получении заказа вновь проводить закупочные процедуры, то нет сомнений, что ледоколы будут построены быстрее. Лет за пять построим. ЛК-60 пойдут один за другим, чтобы сбалансировать производственную программу Балтзавода", - сказал глава ОСК.

В начале декабря Рахманов говорил журналистам, что контракты на строительство еще двух атомных ледоколов проекта 22220 на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге предполагается подписать в первом квартале 2019 года. Он отмечал, что при строительстве четвертого и пятого атомных ледоколов проекта 22220 типа "Арктика" предполагается использовать механизм смешанного финансирования.