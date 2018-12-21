"Союз МС-09" успешно приземлился в Казахстане
КОРОЛЕВ (Московская область), 20 дек — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньон-Чэнселлор успешно вернулись на Землю с Международной космической станции. Они приземлились в казахстанской степи в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-09", передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
"Есть посадка", — высветилась надпись на большом экране в главном зале ЦУП.
В этот момент раздались аплодисменты сотрудников Центра и присутствовавших в зале гостей.
Космонавтов эвакуировали из капсулы, сейчас их осматривают врачи. Им предстоит пройти так называемый "полевой тест" — выполнить действия для оценки состояния после космического полета. Потом члены экипажа вернутся на родину для прохождения послеполетной реабилитации.
Прокопьев, Герст и Ауньон-Чэнселлор доставили на Землю улики, необходимые для ведущегося "Роскосмосом" и следственными органами расследования причин появления "отверстия" в "Союзе". Это взятые при выходе российских космонавтов в открытый космос образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности бытового отсека.
В связи с низкой облачностью спасатели не сразу смогли обнаружить место приземления капсулы. Аппарат с уликами планируется опечатать и перевезти в Королев, на предприятие-изготовитель — в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия". Ориентировочно 21 декабря улики передадут следственным органам.
Поисковые вертолеты в районе приземления спускаемой капсулы корабля "Союз МС-09". 20 декабря 2018
Источник изображения: © REUTERS / Shamil Zhumatov
Кроме улик, "Союз" привез с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Это был первый подобный эксперимент в истории, в проведении которого, как подчеркивают создатели биопринтера 3D Bioprinting Solutions, Россия опередила США. Кроме того, это был первый коммерческий эксперимент на борту российского сегмента станции.
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