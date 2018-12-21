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21.12.2018
РИА Новости

"Союз МС-09" успешно приземлился в Казахстане

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Поисковая группа в районе приземления спускаемой капсулы корабля "Союз МС-09". 20 декабря 2018
Поисковая группа в районе приземления спускаемой капсулы корабля "Союз МС-09". 20 декабря 2018.
Источник изображения: © REUTERS / Shamil Zhumatov

КОРОЛЕВ (Московская область), 20 дек — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньон-Чэнселлор успешно вернулись на Землю с Международной космической станции. Они приземлились в казахстанской степи в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-09", передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

"Есть посадка", — высветилась надпись на большом экране в главном зале ЦУП.

В этот момент раздались аплодисменты сотрудников Центра и присутствовавших в зале гостей.

Космонавтов эвакуировали из капсулы, сейчас их осматривают врачи. Им предстоит пройти так называемый "полевой тест" — выполнить действия для оценки состояния после космического полета. Потом члены экипажа вернутся на родину для прохождения послеполетной реабилитации.

Прокопьев, Герст и Ауньон-Чэнселлор доставили на Землю улики, необходимые для ведущегося "Роскосмосом" и следственными органами расследования причин появления "отверстия" в "Союзе". Это взятые при выходе российских космонавтов в открытый космос образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности бытового отсека.

В связи с низкой облачностью спасатели не сразу смогли обнаружить место приземления капсулы. Аппарат с уликами планируется опечатать и перевезти в Королев, на предприятие-изготовитель — в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия". Ориентировочно 21 декабря улики передадут следственным органам.

Поисковые вертолеты в районе приземления спускаемой капсулы корабля "Союз МС-09". 20 декабря 2018

Источник изображения: © REUTERS / Shamil Zhumatov

Кроме улик, "Союз" привез с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Это был первый подобный эксперимент в истории, в проведении которого, как подчеркивают создатели биопринтера 3D Bioprinting Solutions, Россия опередила США. Кроме того, это был первый коммерческий эксперимент на борту российского сегмента станции.

20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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