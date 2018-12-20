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20.12.2018
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Оружие – качественно, дорого и красиво

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РСЗО Полонез
РСЗО Полонез.
Источник изображения: www.belvpo.com

17 декабря, на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайром Махмудом Хаятом, Александр Лукашенко похвалил вооруженные силы Пакистана. Он отметил, что армия в Пакистане – больше чем армия. Она выполняет целый ряд государственных функций. Поэтому Александр Лукашенко назвал визит Зубайра Махмуда Хаята в Беларусь историческим:


— Вы несете огромную экономическую и социальную нагрузку. Нашей бы армии научиться у вас как работать, зарабатывать деньги, осваивать их, создавая огромные предприятия.


Вполне вероятно, что данные слова Глава государства высказал, удивившись тому, что пакинстанский производитель оружия PakistanOrdnanceFactories, на недавно прошедшую в Каире оружейную выставку EDEX, привез позолоченные пистолеты и винтовки.


Продукция пакистанского производителя оружия PakistanOrdnanceFactories, на выставке EDEX в Каире.
Источник: www.belvpo.com

Продукция пакистанского производителя оружия PakistanOrdnanceFactories, на выставке EDEX в Каире.
Источник: www.belvpo.com

Однако согласно Закону «О Вооруженных Силах Республики Беларусь» армия является «структурным компонентом военной организации государства, предназначенным для обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя». И в данном документе нет упоминаний о том, что армия обязана зарабатывать деньги, как, собственно нет ни слова о зарабатывании денег и в статье закона о Вооруженных силах, посвященной их задачам в мирное и военное время.


По сути единственной, милитаризированной организацией в Беларуси, которая уполномочена зарабатывать деньги является Госкомвоенпром. Именно военно-промышленный комитет страны и входящие в его структуру предприятия занимаются модернизацией и разработкой новых видов вооружений для ВС Беларуси, ремонтом и модернизацией вооружения и военной техники для иностранных государств, а также экспортом вооружения.


Так, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за 2004-2011 годы Беларусь ежегодно экспортировала вооружений на сумму более 550 млн долларов, за 2012 – 2016 годы – на 625 млн долларов. А по итогам 2017 года республика и вовсе вошла в двадцатку крупнейших экспортеров вооружения в мире. За год экспорт оружия, военной техники и оборудования вырос на 15%. Общая выручка Беларуси на рынке оружия превысила 1 миллиард долларов США (примерно 2% ВВП).


Однако стоит отметить, что данные финансовые средства не пойдут на нужды Вооруженных Сил, они зачисляются в республиканский бюджет.


К слову, оборонный бюджет страны в 2018 году составил, по данным того же SIPRI, немногим более 600млн долларов. Это больше, чем у Латвии (514 млн долларов), но меньше чем у других наших соседей: Литвы (812 млн долларов), Украины (3,6 млрд долларов) и Польши (10 млрд долларов).


По итогам 2018 года, Беларусь, по прогнозам специалистов, оставит за собой позицию одного из крупных продавцов оружия. Основаниями для этого послужат солидные оружейные контракты на модернизацию военной техники и экспорт РСЗО Полонез в Азербайджан.


И если действовать по образу и подобию пакистанских коллег, чтобы гарантированно войти в десятку крупнейших экспортеров оружия, на следующей выставке вооружения MILEX в Минске главной «фишкой», к удивлению гостей, должны стать «Полонезы», покрытые сусальным золотом.


Николай Крылов

19.12.2018
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Страны
Азербайджан
Белоруссия
Латвия
Литва
Пакистан
Польша
США
Украина
Продукция
Полонез РСЗО
Компании
СИПРИ
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