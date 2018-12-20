«Форт Трамп» уже фактически существует

Варшава интенсивно ведет переговоры с Вашингтоном о расширении американского военного присутствия на своей территории на постоянной основе. Речь идет о строительстве крупной военной базы, которую условно называют «Форт Трамп».

Следует отметить, что рассматривается возможность как строительства единого крупного объекта, так и размещение подразделений США в существующих гарнизонах Войска Польского. Среди прочего, обсуждается целесообразность использования военных объектов в районах городов Жагань и Дравско-Поморске, Торунь и Быдгощ или Ожиш.

Часть аналитиков склоняется к варианту, что американская база будет построена в районе г.Ожиш, расположенного в 170 километрах от Калининграда.

Есть и другой, на наш взгляд, более реальный вариант, когда американская база в Польше будет представлять собой множество военных объектов, разбросанных по центральным и северо-восточным регионам страны. Такой «Форт Трамп» может быть приспособлен для приема группировки войск соизмеримой даже с армейским корпусом.

Если рассматривать возможности имеющейся военной инфраструктуры Войска Польского, то нетрудно предположить, что в г.Быдгощ, где имеется батальон управления и связи НАТО, можно разместить очередной передовой элемент (Mission Command Element) командования дивизионного уровня армии США в Европе, аналогично тому, что сегодня развернут в г.Познань.

Кроме того, не следует забывать, что на территории Польши уже созданы штабы армейского корпуса и дивизии «Северо-Восток» Североатлантического блока в г.Щецин и г.Эльблонг, соответственно.

Наиболее вероятным местом размещения бронетанковых соединений является г.Жагань – там уже есть вся необходимая инфраструктура, способная принять развернутую бронетанковую бригаду и разместить вооружение и технику еще для нескольких соединений.

Не будем забывать и про крупный полигон, предназначенный для организации мероприятий боевой подготовки, расположенный вблизи г.Ожиш, где во время учений и подготовки к ним сосредотачивается существенное количество сил и средств. Необходимо отметить, что там же дислоцируется многонациональная батальонная тактическая группа. К слову, данный населенный пункт находится на важном, в стратегическом отношении, направлении – у границы Литвы, Беларуси и Калининградской области России.

Город Повидз уже сегодня стал местом базирования бригады армейской авиации США. Вероятнее всего, она там и останется, в дополнение к силам и средствам 33-й базы транспортной авиации Войска Польского.

Кроме того, здесь идет строительство мест заблаговременного складирования запасов военного имущества. Их планируют ввести в строй к 2021 году. Там могут разместиться вооружение и техника для еще одной американской бронетанковой боевой бригадной группы, а также другое военное имущество для войск США и НАТО.

Учебный центр артиллерии в Торуне, соответственно, может принять артиллерийскую бригаду, имеющую на вооружении РСЗО HIMARS либо MLRS M270. К слову, в качестве переходного варианта польская сторона предлагает в ближайшее время начать с размещения американского дивизиона, вооруженного РСЗО HIMARS.

Возможно, чтобы увидеть реакцию Кремля, первоначально в указанных польских гарнизонах на постоянной основе США разместят только штабы дивизионного и бригадного уровней, подразделения управления и связи, разведки и материально-технического обеспечения. Им будет отведена роль обеспечения постоянного функционирования военных объектов и подготовки к приему и ротациям личного состава бронетанковых и авиационных подразделений. До полного достижения оперативной готовности американской военной базой, боевые бригадные группы продолжат находиться в Польше на ротационной основе, пользуясь возможностью изучить маршруты переброски сил и средств на европейский театр военных действий. В долгосрочной перспективе это перерастет в постоянное присутствие дивизий США непосредственно у границ Беларуси и России.

Следует отметить, что практически все вышеперечисленные базы и пункты постоянной дислокации Войска Польского уже используются армией США. Таким образом, размещение американской базы в Польше уже подходит к завершению. Все военные объекты освоены союзниками, в настоящее время остается лишь построить жилье для семей американских военнослужащих.

К слову, если следовать логике западных партнеров, на территории Беларуси также достаточно военных гарнизонов со всей необходимой инфраструктурой, где существует возможность принять российских военнослужащих, пусть даже на ротационной основе. Кто бы не говорил, но на подобное развитие событий Минск подталкивает не Москва, а вынуждает своими действиями в Восточной Европе Вашингтон и Брюссель.

Николай Астровский