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20.12.2018
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Литва готовится к вооруженному блокированию Альянсом Калиниграда

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Гаубица PzH 2000
Одна из двух первых полученных Литвой бывших германских 155-мм/52 самоходных гаубиц PzH 2000. Рукла (Йонава), 24.06.2016.
Источник изображения: МО Литвы

По сообщению министерства национальной обороны Литвы, 14 декабря в артиллерийский батальон имени генерала РомуалдасаГедрайтиса механизированной бригады «Железный волк» поступили первые две модернизированные немецкие САУ PzH-2000.К концу 2019 года все 18 гаубиц будут переданы ВС Литвы.


Контракт на поставку артиллерийских систем, находившихся на хранении немецкой армии, был заключен в 2015 году. Согласно договору, Литва получит еще и 26 бронированных командных машин M577 V2 и шесть бронированных эвакуационных машин BPZ2. Вся переданная техника ранее использовалась вооруженными силами Германии. Сумма сделки составила 16,2 млн. евро.


На сегодняшний день PzH-2000 представляет собой наиболее совершенную из всех существующих САУ.Дальность стрельбы 155-мм снаряда составляет30 км, при использовании специальных боеприпасов –40 км. Возимый боекомплект составляет 60 выстрелов. Процесс заряжания полностью автоматический, что позволяет производить до 10 выстрелов в минуту.Модернизированная немецкая САУ PzH-2000 отличается от своих предшественников более высокой скорострельностью, а также более мощным бронированием.


С разработкой и установкой нового 155-мм орудия L52 могут использоваться все имеющиеся в НАТО снаряды и заряды данного калибра.


В настоящее время на вооружении бригады «Железный волк» состоят 105-мм гаубицы M-101 с дальностью стрельбы 11 км. Принятие на вооружение PzH-2000 позволит существенно увеличить дальность поражения целей и фактически на половину простреливать Калининградскую область, а также контролировать и обеспечивать прикрытие с литовской стороны, так называемого Сувалкского коридора – участка польско-литовской границы, который мог бы соединить Беларусь и Калининградскую область РФ.


Именно этот участок местности давно рассматривается в НАТО как наиболее уязвимое место в случае гипотетической агрессии России и Беларуси. Между тем у Москвы и Минска нет ни желания, ни (согласно западным оценкам) возможностей, чтобы ввязаться в конфликт, который в итоге рисковал бы вылиться в столкновение мирового масштаба. Однако это не смущает военно-политическое руководство Альянса и является одной из причин дальнейшей милитаризации региона.


Согласно официальной информации министерства национальной обороны Литвы, уже весной следующего года в рамках международных маневров НАТО FireThunder («Огненный гром») данный вид вооружения будет задействован и апробирован в учебно-боевой обстановке.


Владимир Вуячич

19.12.2018
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Страны
Белоруссия
Германия
Литва
Польша
Россия
Продукция
M113 БТР
PzH 2000
Проекты
NATO
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2 комментария
№1
20.12.2018 09:22
Литва своими руками копает себе могилу...Флаг в руки господа литовцы...Только потом не плачьте и не проклинайте Россию....Проклинайте собственную глупость,которая толкает вас в ад,в угоду США !
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№2
20.12.2018 12:30
Если не ошибаюсь, данные САУ критиковались за точность стрельбы.
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