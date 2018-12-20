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20.12.2018
Интерфакс-АВН

Ереван не собирается закупать вооружения у США - Пашинян

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Никол Пашинян
Никол Пашинян в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ.
Источник изображения: Facebook

Ереван. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Армения не рассматривает возможность приобретения американского оружия, заявил и.о. премьера республики Никол Пашинян.

"Да, приехал Болтон (советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, - "ИФ"), предложил, было заявление. Мы конкретно сейчас не видим возможности", - сказал Н.Пашинян журналистам в среду.

В октябре текущего года в ходе визита в Ереван советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал армянское руководство отказаться от покупки российского вооружения в пользу американского.

Ранее Н.Пашинян заявлял, что Армения может обсудить предложение о покупке американского вооружения, если поступит выгодное предложение. "Правительство не ограничено ничем. Если будет выгодное для нас предложение, мы обсудим", - сказал Н.Пашинян тогда журналистам.

19.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Армения
Россия
США
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