Армению в первую очередь беспокоит будущее ОДКБ, заявляет Пашинян

Ереван. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Армению беспокоит не вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ, а будущее Организации, заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

"Вопрос генсека - не самый важный. Это - временный статус, назначаются на три года. Самый важный вопрос - это не наши три года, а последующие три года, последующие десять лет", - сказал Н.Пашинян журналистам в среду.

"Мы выполнили нашу задачу, потому что внутри ОДКБ произошел очень серьезный разговор, которого со дня создания Организации там не было", - отметил он.

Н.Пашинян сказал также, что следует обратить внимание на то, как проголосовала Армения по резолюции в ООН "О милитаризации Крыма и Севастополя" (Армения проголосовала против, - "ИФ").

"Ведь этот вопрос прямо связан с ОДКБ и контекстом, о котором мы говорим. Мы привержены нашим союзническим обязательствам на всех площадках. А как голосуют в таких случаях остальные члены ОДКБ? Это - глобальный вопрос, который мы и поднимаем", - сказал и.о. премьера Армении.