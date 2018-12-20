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20.12.2018
Интерфакс-АВН

Сенатор Клинцевич не верит, что американцы полностью уходят из Сирии

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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Слова Дональда Трампа о выводе американских войск следует воспринимать положительно, однако это заявление может оказаться лукавством, заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

"Я не очень верю в этот процесс, потому что это где-то лукавство, оттуда, куда зашли американцы, они никогда не выходят", - сказал Ф.Клинцевич "Интерфаксу" в среду.

При этом сенатор считает, что вывод американских войск "это неплохое предзнаменование" и подобное решение может снизить градус противостояния в стране.

"Другое дело, перестанут ли оказывать материальную, финансовую поддержку Исламскому государству (запрещена в РФ) спецслужбы США. Я в этом не уверен, это уже другой и более серьезный вопрос", - отметил Ф.Клинцевич.

Сенатор также подчеркнул, что у США есть возможности наносить удары по территории Сирии и без присутствия своих военных непосредственно на территории страны.

Ранее в среду агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне сообщило, что США приступают к полному выводу войск из Сирии, соответствующий приказ отдал президент страны Дональд Трамп.

Ранее в среду Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

19.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
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