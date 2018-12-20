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20.12.2018
Интерфакс-АВН

Спутник CSO-1 взят на управление Францией - Роскосмос

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Союз-СТ
Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с площадки Куру (Французская Гвинея).
Источник изображения: Benoit Tessier/Reuters

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Французский спутник CSO-1 выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров и принят на управление заказчиком, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Спутник CSO-1 был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров", - сообщили в Роскосмосе.

"Ракета-носитель "Союз-СТ-А" (производитель РКЦ "Прогресс") и разгонный блок "Фрегат-М" (производитель - НПО Лавочкина) - выполнили программу полета без замечаний. Аппарат взят заказчиком на управление", - отметили там.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пусковая кампания Arianespace VS20 успешно завершена.

"Российские средства выведения выполнили программу полета без замечаний!", - написал он в Twitter.

В среду в 19:37:14 мск с космодрома Гвианского космического центра осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с французским спутником CSO-1.

Через 8 минут и 49 секунд после старта головной блок в составе разгонного блока "Фрегат-М" и спутника CSO-1 успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя.Спустя 1 час и 44 секунды после старта прошло отделение французского спутника CSO-1 от разгонного блока "Фрегат-М".

"Аппаратура, установленная на CSO-1, позволит получать изображения земной поверхности с разрешением до 35 см", - отмечают в Роскосмосе.

CSO-1 является первым из трех новейших спутников французской военной орбитальной группировки оптико-электронной разведки, которые должны заменить прежние аппараты аналогичного типа Helios 2A и Helios 2B, которые были запущены в 2004 и 2009 годах. Предполагается, CSO-1 позволит получать изображения поверхности Земли с разрешением в 35 сантиметров.

Спутник создан европейской компанией Airbus Defence and Space по заказу французского военного ведомства. Срок его службы рассчитан на 10 лет. Второй аналогичный спутник будет также запущен ракетой "Союз-СТ" с космодрома Куру в 2021 году. Его планируется вывести на орбиту высотой 480 километров, что позволит получать еще более детальные изображения - с разрешением 20 сантиметров. Третий спутник, который создается при финансовом участии Германии, уже будет запущен с помощью французской ракеты-носителя "Ариан-6".

Общая стоимость программы по созданию и выводу на орбиту трех разведывательных спутников третьего поколения оценивается в $1,5 млрд.

За запуском "Союза" с французским спутником на космодроме Куру следили около сотни, присутствовавших там российских специалистов. Из Парижа за ним также наблюдала министр обороны Франции Флоранс Парли.

Правительство Франции заключило соглашения с правительствами Германии, Швеции и Бельгии о предоставлении данных, которые будут получать спутники CSO. Аналогичное соглашение в ближайшее время будет подписано и с Италией.

Это уже 20-й старт ракеты "Союз" с космодрома Куру во французской Гвиане с 2011 года на основе межправительственного соглашения между Россией и Францией.

19.12.2018
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Страны
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