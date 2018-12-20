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20.12.2018
ЦАМТО

Минобороны Чехии намерено приобрести мобильные РЛС в Израиле

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Антенна РЛС EL/M-2084
Антенна РЛС EL/M-2084.
Источник изображения: www.mda.mil

ЦАМТО, 19 декабря. Министр обороны Чехии Любомир Метнар 17 декабря представил на рассмотрение правительства страны предложение о приобретении 8 мобильных трехкоординатных РЛС MADR.

Согласно планам, контракт, в виде исключения, будет заключен без применения положений "Закона о государственных закупках" №134/2016 Sb. Министерство обороны напрямую проведет переговоры с правительством Израиля.

Министр отметил, что продолжающийся длительное время проект сопровождался спекуляциями, что привело к решению отменить ранее объявленную тендерную процедуру. Тем не менее, ВС Чехии остро нуждаются в новых РЛС для контроля воздушного пространства страны. Поэтому Л.Метнар предложил правительству одобрить прямую закупку РЛС MADR у Израиля.

Ориентировочная стоимость покупки в рамках межправительственного соглашения составит 2,9 млрд. крон (без НДС). Как ожидается, контракт будет подписан в середине 2019 года. Первую РЛС ВС Чехии получат в течение 22 месяцев после подписания контракта.

Как заявил министр обороны, мобильные РЛС MADR обеспечат возможность контроля воздушного пространства в диапазоне высот от 100 до 3000 м, за который отвечают ВС Чехии (контроль воздушного пространства страны на высотах более 3000 м является обязанностью НАТО).

Как сообщал ЦАМТО, МО Чехии объявило тендер на поставку 8 новых мобильных трехкоординатных РЛС MADR в 2014 году. Они предназначены для замены устаревших станций советского производства. 14 декабря 2016 года Министерство объявило о выборе Elta Systems, предложившей РЛС EL/M-2084, победителем конкурса. Стоимость продажи была оценена в 3,6 млрд. чеш. крон (175 млн. долл.).

В январе 2018 года новый министр обороны Карла Шлехтова отдала распоряжение о пересмотре контракта с Elta Systems на поставку РЛС EL/M-2084. В частности, предполагалось определить совместимость РЛС с архитектурой ПВО НАТО, проверить условия контракта с привлечением юристов и проанализировать его в Министерстве иностранных дел. В результате оценки стало известно, что интеграция станций в систему ПВО НАТО сопряжена с серьезными проблемами.

Любомир Метнар сменил Карлу Шлехтову на посту министра обороны в июне 2018 года. Вплоть до последнего времени стороны пытались урегулировать вопросы возможности интеграции РЛС, разработанных в Израиле, который не является членом НАТО, в состав системы ПВО Альянса.

19.12.2018
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Страны
Израиль
Чехия
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ELTA
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