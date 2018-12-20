Командующий ВДВ рассказал о выполнении поставленных в 2018 году задач

ЦАМТО, 19 декабря. В 2018 году в Воздушно-десантных войсках проведены более 100 организационно-штатных мероприятий, все задачи, поставленные перед ВДВ, выполнены.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 18 декабря журналистам в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В боевом составе войск создана бригада управления, сформированы третий десантно-штурмовой полк в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии, танковые батальоны в трех соединениях, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы в десантно-штурмовых соединениях ВДВ", – уточнил он.

"В 2018 году все задачи, поставленные перед ВДВ, выполнены", – сказал командующий. По его словам, "прошедший год характеризовался дальнейшим повышением количественных и качественных показателей боеспособности войск". "Проведено более 2300 различных мероприятий. Повысилось качество подготовки войск, проведены полковые тактические учения", – перечислил он.

По оценке командующего, "на достаточно высоком уровне поддерживается укомплектованность войск офицерами". "В этом году состоялся полноценный выпуск в Рязанском гвардейском воздушно-десантном командном училище, в других вузах Минобороны, что позволило повысить качество этой категории военнослужащих", – цитирует "РИА Новости" А.Сердюкова.

"В войска продолжает поступать новая современная техника. К концу года уровень оснащения современными образцами вооружения будет более 63%, что соответствует плановым показателям", – сказал командующий. "В течение года проведено более 50 мероприятий международного сотрудничества. В частности, подразделения ВДВ приняли участие в восьми учениях на территории других стран и в двух учениях на территории России", – отметил он.

"В войсках значительно повысилось количество военнослужащих по контракту. В этом году в ВДВ служат более 70% военнослужащих по контракту, остальные – военнослужащие по призыву", – сказал А.Сердюков, говоря о сержантском и рядовом составе.