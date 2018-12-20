МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства России и Белоруссии, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте официального интернет-портала правовой информации.

"Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины Союзного государства. Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановление высшего государственного совета Союзного государства", - говорится в документе.

Военная доктрина Союзного государства была принята на основе доктрин РФ и Белоруссии в 2001 году. Россия приняла новую редакцию в 2014 году. В связи с тем, что Минск также планирует изменить свой стратегический документ, член комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Зигмунд Валевач предположил, что Союзное государство также должно рассмотреть новую редакцию военной доктрины.

Позднее представитель белорусского Генштаба Артем Буторин сообщил, что проект военной доктрины Союзного государства планируется представить в союзный Совмин в 2018 году. По словам Буторина, военная доктрина призвана отображать взгляд двух стран на обеспечение безопасности всего Союзного государства. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота допускал, что проект документа будет включен в повестку дня будущего заседания Высшего государственного совета Белоруссии и РФ.