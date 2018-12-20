В Минобороны рассказали об одной из главных тем форума "Армия-2019"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Комплексы и системы, функционирующие с применением технологий искусственного интеллекта, станут одной из центральных тем международного военно-технического форума "Армия-2019", сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

Форум пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 25 по 30 июня 2019 года. В нем примут участие более 1,5 тысячи оборонных предприятий.

По его словам, на форуме запланированы несколько специализированных экспозиций. "Армия России - завтра", специализированная экспозиция программно-технических комплексов и систем, функционирующих с применением технологий искусственного интеллекта, развертывание экспозиции военного инновационного технополиса "Эра" и инновационных проектов вузов", - сказал Попов.

Он подчеркнул, что одним из центральных мероприятий научно-деловой программы станет проведение III Научно-практической конференции "Искусственный интеллект. Проблемы и пути решения".

Замминистра также рассказал, что на аэродроме в Кубинке будет организована выставка современных и перспективных образцов летательных аппаратов.

"В летной программе форума традиционно примут участие авиационные пилотажные группы ВКС России и летчики-испытатели предприятий авиационной промышленности. Прорабатывается вопрос об участии пилотажных групп иностранных государств", - сообщил Попов.

Посетители форума смогут увидеть и перспективные разработки предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

"В рамках обширной демонстрационной программы на полигоне Алабино будет проведен динамический показ возможностей новейших образцов вооружения и техники из наличия министерства обороны, а также перспективных разработок предприятий ОПК России", - добавил он.