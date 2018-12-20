Захарова объяснила российское военное присутствие в Азовском море

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, находящиеся там силы охраняют Крымский мост, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз, находящиеся силы используются для охраны Крымского моста. Я напомню, с самого начала заявлений о планах строительства которого мы слышали прямые призывы официальных лиц Украины - политиков и силовиков, которые подчиняются киевскому режиму - к уничтожению этого объекта инфраструктуры. Эти силы также используются для обеспечения безопасности судоходства", - сказала Захарова на брифинге в среду.