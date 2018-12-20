Российские и индийские летчики разыграют воздушный бой в рамках учений

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Военные летчики России и Индии в рамках проходящих на индийской авиабазе Джодхпур учениях "Авиаиндра-2018" разыграют воздушный бой на истребителях Су-30МКИ, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Авиационные экипажи самолетов Су-30 приступили к выполнению элементов воздушного боя", - сообщили в ведомстве. По данным пресс-службы, сначала летчикам предстоит обнаружить воздушную цель на больших дистанциях и условно ее поразить, затем они сымитируют ближний маневренный бой с выполнением фигур высшего пилотажа.

Перед выполнением учебных задач в воздухе, уточнили в ведомстве, летчики отработали полетные задания на земле "пешим по-летному" (группа летчиков ходит по полосе, имитируя траекторию движения и взаимное расположение своих самолетов, как правило, ладонями). Планируется, отметили в Минобороны, что в дальнейших эпизодах "Авиаиндры" российские летчики проведут полеты совместно с коллегами из Индии в составе смешанных экипажей и отработают боевое применение вооружения.

Параллельно с упражнениями истребителей экипажи вертолетов Ми-8 приступили к тренировкам по проведению поисково-спасательной операции. "Вертолетчики должны визуально обнаружить на земле условно пострадавших и эвакуировать их различными способами, включая посадочный и с использованием лебедки", - сообщили в Минобороны.

На совместные индийско-российские летно-тактические учения "Авиаиндра-2018" в составе российской делегации прибыли около 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации, а также специалисты инженерно-авиационной службы, группы руководства полетами, службы безопасности полетов и другие. В учениях задействованы самолеты и вертолеты ВВС Индии - Су-30МКИ, Ан-30, Ми-8 различных модификаций. Учения продлятся до 21 декабря.