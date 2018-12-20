Ловушка Трампа? США уходят из Сирии

США начали вывод войск из Сирии

После заявления Дональда Трампа, что США окончательно "победили ИГ в Сирии", Белый дом официально объявил о выводе американских войск из арабской республики. Этот шаг вряд ли сильно ударит по позициям Вашингтона в регионе, поскольку коалиция союзников не прекращает свою деятельность, а контингент США и так был крайне мал. В России тем временем опасаются, что исход американского контингента из Сирии может оказаться ловушкой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные одержали в Сирии победу над "Исламским государством" (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России). Об этом он написал в твиттере.

Трамп подчеркнул, что это было главной целью их пребывания в этом государстве. "Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина нахождения (американских войск, - "Газета.Ru") там во время президентства Трампа", - отметил американский лидер.

Менее чем через два часа после этого твита Белый дом официально заявил: американский контингент покинет Сирию.

По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, этот процесс уже начался. В то же время она уверяет, что победа над ИГ не означает прекращение существования коалиции: США продолжат защищать свои интересы в регионе совместно со своими союзниками.

"Мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и способов проникновения через наши границы", - добавила она.

Информацию о том, что США продолжат взаимодействовать со своими союзниками в Сирии, подтвердили и в Пентагоне. "В настоящее время мы продолжаем работать рядом и с помощью наших партнеров в регионе", - заявил полковник Роб Мэннинг.

"Мы начали возвращать войска Соединенных Штатов домой, переходя к следующему этапу этой кампании", - отметила Сандерс.

Агентство Reuters при этом сообщает, что вывод войск произойдет только в следующем году. Для полного вывода контингента потребуется от 60 до 100 дней. То есть об окончательном завершении операции объявят не раньше марта 2019 года.

В то же время сотрудники Госдепартамента покинут Сирию в течении 24 часов.

В США к решению американского президента отнеслись неоднозначно. В сенате, например, вывод войск из САР назвали "огромной ошибкой".

"Вывод американских войск в данный момент станет большой победой для ИГ, Ирана, сирийского [президента] Башара Асада и России. Я боюсь, что это приведет к разрушительным последствиям для нашей нации, региона и всего мира", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что теперь будет сложнее найти партнеров, готовых противостоять радикальному исламу. Кроме того, вывод войск из Сирии можно будет расцениваться как признак слабости США в вопросе сдерживания "иранской экспансии".

Кстати, еще в сентябре советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что американские войска будут оставаться в Сирии до тех пор, пока эту страну не покинет Иран. "Это также касается подконтрольных Ирану сил и иранских ополченцев", - добавил он.

Очевидно, что единого мнения по этому вопросу в США нет.

В то же время, учитывая стиль принятия решений Дональда Трампа, о котором неоднократно в своих книгах писали известные журналисты, можно предположить, что исход из Сирии - его личная инициатива.

Тем более, что о своем нежелании видеть США участниками войны в Сирии Трамп говорил задолго до сегодняшнего дня. По его мнению, эта кампания является неоправданной тратой американских средств.

"Ирак, Афганистан и Сирия - Соединенные Штаты завязли в этих трех зонах военных действий, как в болоте", - нравоучительным тоном заявил президент и добавил, что ему надоело нести за них ответственность", - передает слова Трампа в своей книге "Страх: Трамп в Белом доме" журналист Боб Вудворд.

"Мы тратим на эти страны громадные ресурсы, - продолжил он. - Мы должны просто объявить победу, закончить войну и вернуть наших военных домой".

При этом стоит отметить, что в Сирии действует, пожалуй, самый малочисленный военный контингент США. Он составляет лишь около 2 тыс. военнослужащих, и все они, по словам Сары Сандерс, покинут САР.

Для сравнения: когда в феврале прошлого года Вашингтон начал выводить войска из Ирака, их численность достигала почти 9 тыс. человек. И даже после сокращения контингента в стране остались порядка 4 тыс. американских военных, которые продолжают тренировать иракскую армию.

Значительную часть работавших в Ираке военных перенаправили в Афганистан, где контингент США, по оценкам СМИ, превышает 20 тыс. человек.

В России к намерению Трампа покинуть Сирию отнеслись по меньшей мере настороженно.

Так, например, председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в фейсбуке предположил, что вывод американских войск "может иметь двойное дно - вывести американцев, но продолжать действовать через союзников, включая неофициальных и сомнительных".

По мнению сенатора, это связано с тем, что "Трамп столкнулся с двумя внутриамериканскими запросами". "Один требует, чтобы Америка больше занималась своими делами и не воевала за чужие интересы. Другой - не уступать Сирию Асаду и "плохой" России, ибо это может быть расценено как поражение США", - пишет Косачев.

В то же время он отмечает, что сообщение о выводе войск абсолютно логично после заявления о разгроме ИГ, и не исключает: уход американцев из Сирии действительно может состояться.

"Но поменяет ли это что-то в политической и военной обстановке в Сирии - очень большой вопрос", - резюмирует сенатор.

В Госдуме при этом и вовсе опасаются, что заявления Белого дома предвещают провокации в Сирии, которые готовят США. С таким мнением в разговоре с РИА "Новости" выступил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шеин, который считает, что заявление о выводе войск может быть призвано отвести подозрения от американской стороны.

"Потому что это делается демонстративно, вот такие заявления, и с чего бы это вдруг такая любезность со стороны американских властей", - сказал Шерин.

Впрочем, существует и иное мнение. Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что выход США из Сирии будет способствовать урегулированию ситуации в регионе.

"На этом направлении достигнуты серьезные успехи, связанные с российским присутствием в Сирии. Роль США была принципиально иной… Если США выполнят свои обязательства, связанные с выводом своих подразделений оттуда, это как раз и будет способствовать делу сирийского урегулирования", - сказал депутат.

Георгий Березовский