Презентация нового южнокорейского военного вертолета LAH

18 декабря 2018 года на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне состоялись выкатка и официальная презентация первого опытного образца создаваемого KAI перспективного южнокорейского военного вертолета LAH (Light Armed Helicopter). Начало наземных испытаний первого прототипа запланировано на январь 2019 года, а первый полет - на начало мая 2019 года.

Первый опытный образец южнокорейского перспективного военного вертолета KAI LAH (Light Armed Helicopter) во время презентации на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне, 18.12.2018 (c) KAI

Напомним, что корпорация KAI 25 июня 2015 года получила контракты от южнокорейских правительственных управления оборонных закупочных программ (Defense Acquisition Program Administration - DAPA) и Корейского института развития промышленных технологий (Korea Evaluation Institute of Industrial Technology - KEIT) на создание среднего ("легкого") вертолета 5-тонного класса веса в двух вариантах - соответственно, военном Light Armed Helicopter (LAH) и коммерческом Light Civil Helicopter (LCH). Контракт с DAPA предусматривал финансирование с ее стороны разработки вертолета LAH в размере 650 млрд южнокорейских вон (около 587 млн долл), а контракт с KEIT - финансирование разработки LCH в размере 350 млрд вон (около 316 млн долл).

Вертолет создается KAI в партнерстве с европейским объединением Airbus Helicopters на основе известного среднего вертолета Airbus Helicopters Н155 (бывший ЕС155, развитие вертолета Aerospatiale AS 365 Dauphin II). Соглашение о совместной разработке вертолета было подписано KAI и Airbus Helicopters 16 марта 2015 года. Общая стоимость программы НИОКР по LCH/LAH оценивается в 1,6 трлн вон (1,444 млрд долл), из которых, помимо вышеуказанного финансирования в 1 трлн вон со стороны южнокорейских правительственных агентств, еще 400 млрд вон должен инвестировать Airbus Helicopters, а 200 млрд вон - сама KAI.

По нынешним планам гражданский вертолет LCH должен быть сертифицирован и начат поставками в 2021 году, а военный LAH - в 2023 году, хотя неясно, будут ли эти сроки выдержаны.

Вертолет LAH создается в соответствии со сформулированными еще в 2010 году требованиями южнокорейской армейской авиации, предусматривающими приобретение 200 средних вертолетов, вооруженных ПТУР, для замены наличного парка вертолетов Hughes MD 500MD Defender и Bell AH-1S Cobra. В целом KAI весьма оптимистично рассчитывает в перспективе продать на корейском и мировом рынках суммарно до 600 вертолетов LCH и до 400 LAH, тем более, что Airbus Helicopters намерен после 2020 года прекратить производство оригинального Н155.

Вертолет LCH должен оснащаться двумя турбовальными двигателями Safran (Turbomeca) Ariel 2C2, а военный LAH - двигателями версии Ariel 2L2. Разработка данных модификаций двигателей осуществляется при участии южнокорейской группы Hanwha, которая должна локализовать их производство.

Первый прототип коммерческого вертолета LCH был целиком построен на предприятии Airbus Helicopters в Мариньяне (Франция), представляя, судя по всему, фактически модификацию Н155, и начал летные испытания там 24 июля 2018 года (имеет французскую регистрацию F-WWOH).

KAI уже имеет успешный опыт сотрудничества с Airbus Helicopters (ранее Eurocopter) с 2005 года в создании южнокорейского многоцелевого вертолета KUH-1 Surion 8-тонного класса, поступившего в серийное производство с 2013 года.

Первый опытный образец южнокорейского перспективного военного вертолета KAI LAH (Light Armed Helicopter) во время презентации на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне, 18.12.2018 (c) KAI

Проекции и характеристики южнокорейского перспективного военного вертолета KAI LAH (Light Armed Helicopter) (c) KAI

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