Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 18 декабря 2018 года в Москве под руководством Президента Российской Федерации - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Владимира Путина прошло расширенное заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, В работе расширенной Коллегии приняли участие главнокомандующие видами и командующие родами войск, руководители центральных органов военного управления, командный состав военных округов, флотов, объединений и отдельных соединений Вооруженных Сил Российской Федерации.

Владимир Путин дал оценку ходу военного строительства и деятельности Вооруженных Сил в 2018 году, определил основные направления их дальнейшего развития ( текст выступления ).С докладом на заседании Коллегии выступил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Как отметил глава военного ведомства, минувший год отмечен дальнейшим осложнением военно-политической обстановки в мире.

Продолжается наращивание военного потенциала США и НАТО.

<...>

"Мы внимательно отслеживаем обстановку. Ни одно мероприятие военной деятельности иностранных государств не осталось без внимания. Результаты каждого из них проанализированы и учтены в боевой учебе войск", - подчеркнул Министр обороны, заверив, что "современная, мобильная, компактная и боеспособная Российская Армия без увеличения ее численности и наращивания военного бюджета готова противодействовать существующим и перспективным угрозам".

Подводя и анализируя основные итоги деятельности Вооруженных Сил в 2018 году, глава военного ведомства выделил ряд ключевых направлений в работе военного ведомства.

Планово реализуется программа по комплектованию Вооруженных Сил военнослужащими по контракту. К исходу 2025 года их количество достигнет 475600 военнослужащих, при этом пропорционально до 220000 будет снижена потребность в призыве граждан на военную службу.

Офицерский корпус Вооруженных Сил укомплектован подготовленными профессиональными кадрами. Все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, а также 96% командиров общевойсковых бригад и полков имеют боевой опыт.

Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять ядерное сдерживание.

Задача, поставленная в 2017 году о выходе Стратегических ядерных сил на уровень современности 82%, выполнена.

В текущем году заступил на боевое дежурство очередной ракетный полк, оснащенный подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс".

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились модернизированными самолетами - одним Ту-160 и четырьмя Ту-95мс.

Министр обороны подчеркнул, что поручение Президента России по подтверждению возможности залповых пусков с ракетных подводных лодок стратегического назначения и ракетоносцев Ту-160 выполнено.

В мае этого года ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" осуществил успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" по полигону Кура на Камчатке. Стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта проведена впервые.

В ноябре стратегическим ракетоносцем Ту-160 после проведенной модернизации успешно выполнен пуск 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 по полигону Пембой, расположенному за Полярным кругом.

Министр обороны пояснил, что в противовес развертыванию США глобальной системы противоракетной обороны Вооруженные Силы наращивают свой ударный потенциал.

На опытно-боевом дежурстве находится высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Им выполнено 89 полетов на патрулирование в акватории Черного и Каспийского морей.

С 1 декабря текущего года на опытно-боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса "Пересвет".

Успешно проведены бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты комплекса стратегического назначения "Сармат".

В 2019 году заступит на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с планирующим крылатым блоком "Авангард".

"Все эти средства обеспечат гарантированное преодоление самых современных противоракетных систем", - заявил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также сообщил, что начаты испытания головной подводной лодки проекта "Борей-А", отличающейся повышенной скрытностью и надежностью по сравнению с иностранными аналогами.

Говоря о силах общего назначения, Министр обороны отметил, что задача по повышению уровня современного вооружения в Сухопутных войсках в этом году перевыполнена на 2,3%. Данный показатель доведен до 48,3%. В войска поступило 2200 новых и модернизированных образцов вооружения.

Сформировано 10 соединений и воинских частей.

В интересах Воздушно-космических сил в 2018 году поставлено 126 современных самолетов и вертолетов, 9 космических аппаратов, 120 единиц техники противовоздушной обороны.

Доля современного вооружения в военно-воздушных силах достигла 64%, а в целом в ВКС доведена до планового показателя этого года -74%.

Оснащение Военно-Морского Флота новым вооружением и техникой превысило плановые показатели и составляют 62,3%. В боевой состав принято 14 кораблей и боевых катеров, а также 11 судов обеспечения, 4 береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион".

В 2018 году в Воздушно-десантные войска поставлено более 300 основных образцов вооружения, военной и специальной техники и более 11000 комплектов средств десантирования личного состава, вооружения и грузов.

Доля современного вооружения и техники в Воздушно-десантных войсках составила плановые 63,7%.

Завершается создание беспилотных разведывательно-ударных комплексов средней дальности.

Со следующего года они начнут поступать на вооружение.

Ежегодно в рамках выполнения государственного оборонного заказа войска получают более 300 летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия. Их число в Вооруженных Силах превысило 2100 единиц.

Особое внимание Министр обороны уделил автоматизированной системе управления Вооруженными Силами, которая совершенствуется в приоритетном порядке.

В целях сбалансированного развития всех ее компонентов реализуется Комплексная целевая программа. Она позволила впервые создавать все элементы перспективной АСУ на отечественной программно-аппаратной платформе.

За счет поставок в текущем году в Вооруженные Силы более 31 тысячи единиц техники связи уровень оснащенности современными средствами управления повысился в войсках до планового показателя 66%.

"В целом все мероприятия, предусмотренные планом деятельности Министерства обороны и государственным оборонным заказом 2018 года, выполнены", - подчеркнул глава военного ведомства, добавив, что по некоторым номенклатурам вооружения, таким, как самолеты и вертолеты, наблюдается выход на плановые показатели.

"В связи с этим задачи, поставленные Вами по диверсификации, становятся особенно актуальными. Их реализация позволит предприятиям ОПК выпускать востребованную высокотехнологичную гражданскую продукцию", - заявил Министр обороны, обращаясь к лидеру страны.

Что касается наметившегося в последнее время повышения эффективности исполнения гособоронзаказа, то этому, как пояснил Сергей Шойгу, во многом способствовала созданная по поручению Президента единая информационная система расчетов по ГОЗ, в рамках которой в текущем году разработана и внедрена методика ведения раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности.

Она позволяет принимать и обрабатывать отчётность организаций - исполнителей ГОЗ раздельно по государственным заданиям и по иной хозяйственной деятельности.

Проведенный комплекс мероприятий позволит осуществлять мониторинг ценообразования поставляемой продукции по ГОЗ.

Касаясь реальных возможностей войск решать задачи по предназначению, Сергей Шойгу отметил, что они подтверждены в ходе шести внезапных комплексных проверок боевой готовности с участием всех военных округов, видов и родов войск Вооруженных Сил.

Самым масштабным мероприятием подготовки войск за всю историю современной России стали маневры "Восток-2018".

Они прошли в международном формате с привлечением воинских формирований Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии.

По численности войск, количеству вооружения и военной техники данное мероприятие сопоставимо с маневрами "Запад-81", а по территориальному раз­маху и масштабности перегруппировок такие мероприятия не проводились даже в советское время.

В 2018 году Военно-Морским Флотом впервые проведено крупное военно-морское учение в восточной части Средиземного моря.

Группировка в составе 28 боевых кораблей и судов, а также 36 летательных аппаратов морской авиации показала способность эффективно выполнять поставленные задачи по защите национальных интересов Российской Федерации в Средиземном море.

Возрос уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава. Всего за год в Вооруженных Силах было проведено свыше 18 тысяч учений и тренировок различного уровня.

На 16% повысилась интенсивность межвидовой подготовки, на 20% - количество двусторонних учений.

<...>

Министр обороны напомнил, что в декабре прошлого года завершена операция Вооруженных Сил в Сирийской Арабской Республике. 96% ее территории освобождено от террористических группировок.

В соответствии с решением Президента РФ завершен вывод основной группировки из Сирии. На территорию России выведена техника и вооружение, не входящие в состав российских баз в Хмеймиме и Тартусе.

Численный состав группировки сокращен и доведен до установленного штата, что достаточно для выполнения задач.

На постоянной основе в Сирии функционируют авиационная группа ВКС России на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Их состав типовой, а численность сопоставима с российскими военными базами, функционирующими в Киргизии, Таджикистане и Армении. Кроме того, поставленные задачи выполняют военные советники, силы специальных операций, военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон и военная полиция.

Полеты авиации сокращены до 2-4 вылетов в неделю, в основном для доразведки обстановки.

Важнейшим результатом, достигнутым весной - летом 2018 года, стал переход под контроль сирийского правительства практически без применения силы пригородов Дамаска: Восточной Гуты, Восточного Каламуна и Ярмука; северных районов провинции Хомс, а также провинций Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра.

<...>

"Полученный в Сирии боевой опыт обобщается и активно внедряется в учебный процесс вузов", - подчеркнул Министр обороны.

Продолжая тему военного образования, он сообщил, что завершен переход на электронные носители информации во всех военных учебных заведениях. А это 12 тысяч электронных учебных пособий.

В результате внедрения современных форм обучения значительно повышается общий уровень подготовки курсантов.

В течение последних пяти лет они показывают высокие достижения в ходе международных олимпиад.

Развитию кругозора способствует проводимая совместно с Русским географическим обществом международная просветительская акция "Географи­ческий диктант", в которой от Вооруженных Сил приняли участие свыше 150 тысяч человек. С этого года начато проведение "Военно-исторического диктанта". К нему привлекалось около 50 тысяч военнослужащих.

Как заявил Министр обороны, "в этом году завершено восстановление системы военного образования, что позволило вузам Министерства обороны провести полноценный выпуск".

В Вооруженные Силы направлено более 12 тысяч офицеров. Все выпускники назначены на воинские должности в соответствии с полученными специальностями, за каждым закреплен опытный наставник.

Повышается престиж военного образования среди молодежи. Конкурс на первые курсы военных вузов в этом году доходил до 8 человек, а в ряде учебных заведений - до 20 человек на место.

Слушатели 81 государства обучаются в вузах Министерства обороны, что превышает показатели советского времени.

Осуществляется военная подготовка 60 тысяч студентов в 93 военных учебных центрах без отрыва от учебы.

Активно развивается учебно-материальная база довузовских образовательных организаций.

<...>

Инновационные подходы также реализуются в программе "Эффективная армия".

"За пять лет мы вышли на покрытие дефицита базовых показателей по статьям материально-технического и коммунального обеспечения в условиях повышения цен на эти услуги", - подчеркнул Сергей Шойгу. При этом, обратил внимание глава военного ведомства, в рамках проведенных мероприятий Министерство обороны не запрашивает дополнительных финансовых средств на увеличение военных расходов.

Ежегодный эффект от работы восстановленных штатных войсковых ремонтных органов насчитывает порядка 1 миллиарда рублей экономии бюджетных средств.

Установка в столовых воинских частей 730 систем контроля, управления доступом и заказа питания дала экономический эффект около трех миллиардов рублей.

Оборудование всех военных городков 111000 приборов учета коммунальных ресурсов позволило сэкономить 5 миллиардов 300 миллионов рублей.

Министр обороны сообщил, что в настоящее время с компанией "НОВАТЕК" разрабатывается пилотный проект по переводу двух котельных в Мурманской области на сжиженный природный газ. По его результатам будет разработана программа по переоборудованию на данный вид топлива всех котельных, работающих на дизельном топливе и на флотском мазуте.

Экономический эффект с одной такой котельной составит 10-12 миллионов рублей ежегодно.

Восстановленные на арсеналах ремонтные цеха только в текущем году вернули в строй 550 тысяч ракет и боеприпасов. Их закупка обошлась бы бюджету в 63 миллиарда рублей.

С 2016 года закуплено и поставлено на арсеналы порядка 590 тысяч штук новой современной укупорки. Это позволило экономить 1 миллиард 400 миллионов рублей.

В целях сокращения расходов Министерства обороны на содержание имущества, не используемого Вооруженными Силами, осуществляется его передача в собственность субъектов Российской Федерации. С 2013 года передано 3210 домов, 8144 объекта жилищно-коммунального и газового хозяйства, 1482 объекта социального и 16565 объектов производственного назначения.

Общий экономический эффект составляет 9 миллиардов 300 миллионов рублей.

Особое внимание глава военного ведомства уделил вопросам строительства, отметив, что главным результатом изменения функционирования военно-строительного комплекса стало ускорение темпов строительных работ по возведению специальных объектов, жилья и инфраструктуры.

Это позволило добиться синхронизации создания инфраструктуры со сроками поступающего в войска вооружения и военной техники.

В текущем году завершены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 3573 зданий и сооружений общей площадью 3 миллиона 600 тысяч квадратных метров. По сравнению с прошлым годом темпы строительства, связанные с введением зданий и сооружений в эксплуатацию, увеличены на 6% при тех же объемах финансирования.

Как пояснил Министр обороны, это достигается за счет применения типовых и современных технологических проектов. В результате стоимость строительства одного квадратного метра объектов Минобороны не превышает 32 тысяч рублей, что ниже, чем по стране в целом.

На один вложенный рубль приходится 1 рубль 40 копеек вводимых фондов.

Завершается основная часть работ по реконструкции аэродромной сети. На 19 аэродромах уложено более 3 миллионов 700 тысяч квадратных метров искусственных покрытий летных полей.

Завершается обустройство ракетных бригад, вооруженных ракетным комплексом "Искандер-М". В период с 2013 по 2018 годы построено 458 зданий и сооружений для 10 ракетных бригад.

Все поставленные в войска комплексы "Искандер-М" содержатся в нормативных условиях и готовы к применению.

В целях совершенствования и оптимизации мест хранения вооружения, ракет и боеприпасов из 580 хранилищ построено 366, в том числе в текущем году 221. Это позволит разместить в них 218 тысяч тонн боеприпасов. Строительство хранилищ будет завершено в 2019 году.

Активно продолжается строительство инфраструктуры под поступающие в Ракетные войска стратегического назначения ракетные комплексы "Ярс" подвижного и шахтного базирования. Полностью введены в эксплуатацию боевые стартовые позиции для 6 ракетных полков, а в 7 - оборудованы места для несения боевого дежурства.

В текущем году начал функционировать первый пилотный производственно-логистический комплекс (ПЛК) "Нара". На его фонды перемещено около 2000 единиц техники и порядка 18 тысяч тонн материальных средств, что позволило расформировать 4 из 27 неперспективных, устаревших баз и складов.

В следующем году начнется строительство еще двух ПЛК в Севастополе и Архангельске за счет привлечения частных инвестиций на условиях концессионных соглашений.

Нефтяными компаниями на аэродромах Вооруженных Сил введены в эксплуатацию 12 топливо-заправочных комплексов, завершается строительство еще на трех.

В текущем году к данному проекту присоединились "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". В 2019 году они приступят к строительству 12 комплексов.

Общий объем инвестиций в данный проект со стороны нефтяных компаний составил уже порядка 17 миллиардов рублей.

В ходе создания инфраструктуры в Арктике завершено строительство 20 сооружений пускового минимума для возобновления полетов на аэродроме "Североморск-1". На нем реконструирована взлетно-посадочная полоса, которая оснащена современными средствами радиотехнического и светотехнического обеспечения полетов.

На острове Земля Александры завершается строительство 59 зданий и сооружений военного городка для радиолокационного отделения и пункта наведения авиации.

Продолжается реконструкция аэродрома Темп на острове Котельный. Начато строительство блочно-модульного городка в поселке Тикси для размещения подразделений третьей дивизии ПВО Северного флота, формируемой в следующем году.

Коснулся Министр обороны и тем экологии, отметив, что "Вооруженными Силами завершается ликвидация экологического ущерба Арктике на территориях размещения войск.

Всего с 2015 года силами экологических подразделений очищено 104 тысячи квадратных километров территории. Собрано 18572 тонны, вывезено 15588 тонн металлолома.

Осталось очистить 9 тысяч квадратных километров, то есть около 9% территории.

Переходя к теме решения социальных вопросов военнослужащих и членов их семей, Сергей Шойгу сообщил, что в соответствии с поручением Президента совместно с руководителями субъектов Российской Федерации в этом направлении проведена конкретная и конструктивная работа. Ее результатом стало снижение на 97% очереди в дошкольные учреждения и уменьшение почти на 99% числа семей военнослужащих, нуждающихся в трудоустройстве.

В 80 субъектах Российской Федерации данные вопросы решены в полном объеме.

В Дагестане, Северной Осетии-Алании и Сахалинской области без мест в детских садах остается 202 ребенка.

При этом Министерством обороны полностью реализовано решение Правительства Российской Федерации по передаче 467 детских садов в ведение местных органов самоуправления.

Полностью выполнены планы по обеспе­чению военнослужащих постоянным жильем. За текущий год его обрели 8300 военнослужащих, из них 2800 получили квартиры, 5500 - жилищную субсидию.

В пять с половиной раз увеличены темпы формирования специализированного жилищного фонда. Это позволило нарастить его объемы до 78 тысяч служебных жилых помещений. В 2018 году в данный фонд включено 16500 квартир, а служебным жильем обеспечено 35500 семей военнослужащих.

Продолжается развитие накопительно-ипотечной системы. В этом году в нее включено еще 43000 военнослужащих. Это в два раза больше показателей прошлых лет. При этом более 64% участников - военнослужащие рядового и сержантского состава, заключившие новые контракты.

Также Министр обороны отметил, что благодаря реализации принятых Верховным Главнокомандующим решений по индексации денежного довольствия военнослужащих, его размер поддерживается на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики.

В рамках исполнения майских указов предусматривается ежегодная индексация пенсий и денежного довольствия.

Завершено создание сети современной военной медицины.

<...>

Кратко обобщая итоги года, Сергей Шойгу отметил, что все задачи, определенные на данный период, Вооруженными Силами выполнены.

Обеспечены повышение боевых возможностей на 11% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны.

Отмечается качественный и количественный рост основных показателей по сравнению с 2017 годом.

В целом оснащенность армии и флота современным вооружением достигла 61,5%.

В завершение доклада глава военного ведомства обозначил приоритетные задачи на 2019 год.

Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 31 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард".

Ввести в боевой состав четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95мс.

Принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир", вооруженный баллистическими ракетами "Булава".

В рамках совершенствования окружных и армейских комплектов в Сухопутных войсках сформировать 11 соединений и воинских частей.

Поставить в Сухопутные войска, береговые войска ВМФ и ВДВ 719 современных бронированных машин, один бригадный комплект ракетных комплексов "Искандер-М", две бригады зенитных ракетных комплексов "С-300В4" и "Бук-М3". Довести долю современных образцов до 50,8%.

Поставить в Воздушно-космические силы, морскую авиацию и войска ПВО ВМФ 143 новых и модернизированных летательных аппарата, 2 полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", 1 зенитный ракетный комплекс "Витязь" и 7 дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

Довести долю современного вооружения, военной и специальной техники в ВВС до 65%, а в Воздушно-космических силах до 81,8%. Обеспечить выполнение задач опытного боевого дежурства Единой космической системы.

В боевой состав ВМФ ввести 12 кораблей и боевых катеров, 2 подводные лодки, 12 судов обеспечения. Поставить в войска 4 береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион". В целом долю современных образцов в ВМФ довести до 64%.

В результате обеспечить своевременное размещение и неукоснительное исполнение заданий ГОЗ-2019 и выйти на оснащенность Вооруженных Сил современным вооружением и техникой 67%.

Подготовить и провести стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" и учение стратегических ядерных сил "Гром".

Ввести в эксплуатацию 3751 здание и сооружение синхронно со сроками поступающего в войска вооружения и военной техники.

Завершить экологические работы в Арктике, очистить оставшиеся 9000 квадратных километров.

Построить президентское кадетское училище в Кемерове и пансион воспитанниц Министерства обороны в Санкт-Петербурге.

Активизировать военно-патриотическую работу среди молодежи. Довести численность юнармейцев до 500 тысяч подростков.

В ближайшие три года решить задачу возведения во всех довузовских учреждениях Министерства обороны ледовых катков, бассейнов и спортивных городков.

Продолжить реализацию программы "Эффективная армия".

До 2020 года завершить внедрение системы учета персональных данных военнослужащих с использо­ванием электронных карт "Паспорт".

"Пути решения выявленных в ходе работы проблемных вопросов учтены в планах деятельности Минобороны на 2019-2025 годы", - подытожил Министр обороны.