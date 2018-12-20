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20.12.2018
Lenta.ru

В России рассказали о создании ударных подлодок

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АПЛ "Казань"
АПЛ "Казань".
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

На атомных подводных лодках (АПЛ) проекта 885 (08850) "Ясень" применена однокорпусная архитектура, а торпедные аппараты располагаются вне носовой оконечности, которая задействована для размещения крупногабаритных гидроакустических антенн. Об этом заявил "Российской газете" генеральный директор морского бюро машиностроения "Малахит" Владимир Дорофеев.

"Скажу больше: произошло превращение таких подводных лодок из преимущественно противолодочных в ударные. Это явилось результатом оснащения АПЛ четвертого поколения универсальными вертикальными пусковыми установками, которые позволяют применять ракетное оружие различного назначения", — пояснил эксперт.

Дорофеев рассказал о работах по созданию АПЛ пятого поколения. "Раскрывать сейчас все направления и особенности перспективной АПЛ было бы неправильно, поэтому скажу так: подводные корабли пятого поколения будут отвечать всем перспективным требованиям Военно-морского флота и смогут эффективно парировать возникающие угрозы", — отметил гендиректор.

В настоящее время в рамках проекта 885 одна субмарина, К-560 "Северодвинск", находится в строю. Вторая, К-561 "Казань", спущена на воду. У двух подлодок, К-573 "Новосибирск" и К-571 "Красноярск", проведены гидравлические испытания корпусов. Также заложены еще три субмарины.

19.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Красноярск АПЛ
Новосибирск АПЛ
Северодвинск АПЛ
Проекты
885 Ясень
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