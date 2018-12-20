Минобороны начало подготовку к форуму "Армия-2019"

Министр обороны Сергей Шойгу также отметил, что основные показатели мероприятия в этом году на 40% превысили прошлогодние

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минобороны России начало подготовку к пятому Международному военно-техническому форуму "Армия", который пройдет в июне 2019 года. Об этом сообщил в среду глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета форума.

"Ежегодно это масштабное мероприятие подтверждает свой статус одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники, где созданы оптимальные условия для конструктивного общения и обмена опытом", - сказал Шойгу.

Руководитель ведомства подчеркнул, что форум играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении ее авторитета, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну. По словам министра, основные показатели мероприятия в этом году на 40% превысили прошлогодние. "Безусловно, полученный опыт должен быть учтен при подготовке очередного форума. Организация такого крупного международного мероприятия сложная, многогранная и творческая работа, требующая усилий многих ведомств и организаций, сегодня мы ее начинаем", - сообщил глава Минобороны.

Он напомнил, что в форуме "Армия-2018" приняли участие более 1,2 тыс. предприятий и организаций, в том числе 84 зарубежных, которые продемонстрировали свыше 26 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Национальные выставки представили восемь государств - Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и Турция. "В ходе демонстрационной программы форума были представлены 20 новейших образцов вооружения и техники", - отметил Шойгу.

Министр отметил, что в рамках форума прошло 155 научно- деловых мероприятий, в которых приняли участие 11 тыс. человек. На форум приехали представители 118 стран, общее количество посетителей составило более 1 млн человек.

Также Шойгу вручил ведомственные награды за вклад в конгрессно-выставочную деятельность.