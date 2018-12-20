Источник: новый корвет "Громкий" передали ВМФ России

Собеседник ТАСС заявил, что торжественная церемония подъема военно-морского флага на новом корабле состоится 25 декабря

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Корвет "Громкий" проекта 22380 завершил испытания и в среду передан Военно-морскому флоту России. Об этом ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли.

"Члены государственной комиссии подписали сегодня во Владивостоке акт о приемке корвета, построенного для Тихоокеанского флота", - заявил собеседник ТАСС. По его словам, торжественная церемония подъема военно-морского флага на новом корабле состоится 25 декабря.

Сторожевой корабль (по новой классификации - корвет) "Громкий" заложен на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) более шести лет назад, 20 апреля 2012 года. Спуск на воду состоялся 28 июля 2017-го. В августе нынешнего года корабль перевели во Владивосток, где он начал ходовые испытания. Название "Громкий" является традиционным для российского флота - в начале XX века его носил эсминец типа "Новик", а в советское время - сторожевой корабль проекта 1135.

В составе Тихоокеанского флота в настоящее время есть только один корвет - "Совершенный", также построенный по проекту 20380 и сданный ВМФ в 2017 году. До этого в течение 12 лет на этом флоте не было кораблей подобного класса, последний сторожевик предыдущего поколения - "Летучий" (проект 1135) - списали еще в 2005 году.

Проект 20380

Проект сторожевого корабля (по новой классификации - корвета) 20380 разработан в начале 2000-х годов Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург). Корабль водоизмещением 2,1 тыс. тонн вооружен противокорабельными ракетами "Уран", зенитным ракетным комплексом "Редут", артиллерийскими установками АК-630М и А-190, комплексом противолодочной защиты "Пакет-НК".

"Громкий" - шестой корабль серии, еще четыре корвета находятся в стадии строительства. Еще несколько кораблей предполагается построить по усовершенствованному проекту 20385. Строительство всей серии затягивается из-за проблем с поставками дизельных двигателей для главной энергетической установки.