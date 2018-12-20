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20.12.2018
ТАСС

Подразделение спецназа создано в 20-й общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области

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Спецназ ВС РФ
Спецназ ВС РФ.
Источник изображения: rg.ru

Бойцы нового подразделения пройдут дополнительную подготовку на базе лучшей в Вооруженных силах бригады специального назначения в Тамбовской области

ВОРОНЕЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Подразделение специального назначения создано на территории Воронежской области в составе 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). На военном полигоне Погоново для бойцов оборудуют зону отработки действий при штурме, разведке, ряда специальных заданий, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Отдельное подразделение специального назначение вошло в боевой состав общевойсковой армии ЗВО. Бойцы спецназа будут дислоцированы в Воронежской области, где для боевой подготовки личного состава разведгрупп создадут объекты материально-технической базы на полигоне Погоново: тропу разведчика, объекты и здания для отработки штурмовых действий в ограниченных пространствах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе округа ТАСС уточнили, что новое подразделение представляет собой роту, численность личного состава которой значительно превышает численность стандартной роты.

По данным округа, бойцы нового подразделения пройдут дополнительную подготовку на базе лучшей в Вооруженных силах бригады специального назначения в Тамбовской области. "Разведчикам предстоит усиленный курс боевой, огневой, специальной, инженерной, медицинской подготовки, спецкурсы подводной, парашютной, горной подготовок. На вооружение групп поставлены образцы стрелкового вооружения АК-74М, ВСС "Винторез", пистолеты Стечкина и Шпагина, армейские снайперские крупнокалиберные винтовки "Корд", - уточнили в пресс-службе ЗВО.

Подразделение также укомплектовано специальными бронеавтомобилями "Тайфун-К", "Тигр", беспилотными летательными аппаратами для воздушной разведки, парашютными системами с управляемым крылом типа "Мальва" и "Арбалет", добавили в округе.

19.12.2018
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принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
20.12.2018 09:26
Это не дурно,только вот укомплектованность частей техникой надо бы довести до 100%,причем желательно новой....а не как сейчас...
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