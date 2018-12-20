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20.12.2018
Lenta.ru

SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета

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Источник изображения: © AP Photo/Terry Renna

Компания SpaceX собирается привлечь 500 миллионов долларов для создания сети спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что действующие акционеры SpaceX, а также инвестиционная компания Baillie Gifford & Co согласились купить новый выпуск акций по 186 долларов за бумагу. По информации источников издания, официально о сделке станет известно до конца года.

На данный момент прибыль от проекта спутникового интернета к 2025 году оценивается в 30 миллиардов долларов.

Программа обеспечения глобального доступа к интернету Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110-1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335-346 километров — 7518 аппаратов. Масса каждого спутника — 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя. В проект Alphabet и Fidelity Investments вложили 1 миллиард долларов.

Потенциальным конкурентом Starlink считается европейский проект OneWeb, а также российская "Сфера".

19.12.2018
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Страны
Россия
Компании
SpaceX
Проекты
ИТ
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2 комментария
№1
20.12.2018 13:19
Цитата, q
прибыль от проекта спутникового интернета к 2025 году оценивается в 30 миллиардов долларов.
Сомнительно. Все города, автострады и ж.д между городами уже покрыты мобильным интернетом, то есть за клиентов придётся буквально воевать. И что такого даст спутниковый интернет, чтобы переходить на него?
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№2
20.12.2018 14:49
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Сомнительно. Все города, автострады и ж.д между городами уже покрыты мобильным интернетом, то есть за клиентов придётся буквально воевать. И что такого даст спутниковый интернет, чтобы переходить на него?

имхо тут речь не про каналы для конечных пользователей, а типа магистрали. Между провайдЁрами. Т.е. конкуренция с ёптоволокном.
Ведь мобилка в любом случае не дотянется до спутника своим передатчиком. Ну или будет выглядеть как кирпич с бревном от инмарсата.

Ну, либо это создание 100% тру-покрытия, чтобы всякая техника могла где угодно пользоваться инторнетом. Т.е. все суда в морях и окиянах, все самолёты, а через это все пассажиры этих видов транспорта.
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