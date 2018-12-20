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20.12.2018
Lenta.ru

В США показали "российскую базу" в Венесуэле

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Венесуэльский остров Орчила
Венесуэльский остров Орчила.
Источник изображения: @Obs_IL

Военная база с российскими стратегическими ракетоносцами Ту-160, способными переносить крылатые ракеты с ядерными боеголовками, создаст "беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу для материковой части Соединенных Штатов в пределах Западного полушария", пишет The Drive.

Американское издание, публикуя спутниковые снимки венесуэльского острова Орчила, расположенного в Карибском море, где возможно создание базы, отмечает, что, с одной стороны, в настоящее время нет никаких гарантий того, что Россия действительно будет поддерживать подобный объект.

С другой стороны, The Drive обращает внимание на изменения, произошедшие в последние несколько лет с островом, где, в частности, появилась взлетно-посадочная полоса, оказавшаяся "достаточно длинной для проведения операций с Ту-160, но с ограниченной инфраструктурой для регулярных операций с применением крупных боевых самолетов".

В декабре "Независимая газета", ссылаясь на военно-дипломатические источники, сообщила, что Россия решила разместить свои стратегические самолеты в Венесуэле.

Комментируя информацию СМИ, председатель Конституционной ассамблеи этой латиноамериканской страны Дьосдадо Кабельо заявил, что поддерживает возможное создание российской военной базы.

В том же месяце пара российских Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 в течение пяти суток находились в Венесуэле.

19.12.2018
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Страны
Венесуэла
Россия
США
Продукция
Ан-124
Ту-160
Проекты
Ядерный щит
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