Российским истребителям устроили пышную встречу в Китае
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В Сети появились фото торжественной встречи, устроенной последней партии истребителей Су-35, переданной армии Китая по контракту.
Напомним, Россия завершила поставку самолетов в КНР в конце ноября. В 2015 году Пекин заказал 24 истребителя на 2,5 миллиарда долларов. Первые четыре собранных в Комсомольске-на-Амуре самолеты улетели в Поднебесную через год, еще 10 истребителей Китай получил в 2017 году и столько же - в 2018. Полностью контракт будет закрыт в 2020-м, поскольку документом предусмотрена поставка не только самолетов.
Новые истребители поступили на вооружение 6-й авиационной бригады НОАК на аэродром Суйцзы в провинции Гуандун на юге страны, пишет bmpd. До прибытия Су-35 здешние летчики летали на Су-27. Истребителям устроили пышную встречу с построением личного состава, триумфальной аркой, цветами и транспарантами.
Антон Валагин
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