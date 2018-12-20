Эксперт прокомментировал ультиматум США по ракетам

В случае выхода США из Договора об ограничении ракет средней и малой дальности (ДРСМД) заложником ситуации, как во времена холодной войны, окажется Европа. Там - например, в Румынии, - находятся пусковые установки ракет-перехватчиков системы ПРО Aegis, которые можно очень быстро переоборудовать под ударные Tomahawk.

- Еще в 60-е годы, когда я служил в ракетных войсках, наши Р-18 с ядерными боеголовками были нацелены на Европу. Боеголовки стояли чудовищной мощности - мегатонного класса, - и залпом одна наша дивизия могла выпустить 12 ракет. Этого достаточно, чтобы стереть с лица земли сразу несколько государств. А когда начинаетсяч серьезная работа, о жертвах никто не думает - все выполняют приказы. Так что европейцам стоит задуматься, правильно ли они поступают, размещая у себя американские ракеты, - считает редактор журнала "Национальная оборона" Александр Мозговой.

Напомним, президент США заявил о выходе из ДРСМД, обвинив в этом Россию. В МИД РФ заявили, что Россия неукоснительно соблюдает договор, а Владимир Путин предупредил, что выход из него США будет иметь самые тяжелые последствия для глобальной безопасности.

Антон Валагин