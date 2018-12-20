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20.12.2018
Российская газета

Видео: ВВС Швеции в честь Рождества пролетят "елочкой"

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Jas 39 Gripen
Истребитель Jas 39 Gripen.
Источник изображения: rg.ru

Шведские пилоты намерены поздравить жителей Стокгольма с Рождеством, пролетев в небе над столицей в виде "елочки". Об этом сообщают Вооруженные силы Швеции.

Однако, полетам истребителей JAS 39 Gripen мешают плохие погодные условия, и они поэтому вылет перехватчиков уже несколько дней откладывается. Пока местные жители могут наблюдать лишь тренировки. 

Отметим, что традиция использовать для рождественских полетов истребители JAS 39 Gripen в 2014 году. До этого рождественским строем летали учебно-тренировочные самолеты SK-60.

Как правило истребители летят со скоростью 375 километров в час на высоте 400 метров. Получается красиво и празднично.

Справка "РГ"

Истребитель-бомбардировщик JAS 39 Gripen относится к самолетам четвертого поколения. С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции, а также в Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда. Максимальная скорость на большой высоте - 2200 километров в час, боевой радиус - 800 километров, практический потолок - 15 000 метров, скороподъемность - 255 метров в секунду. Самолет может нести бомбы, ракеты "воздух - воздух" и "воздух-земля", а также вооружен 27-мм пушкой Mauser BK27.


 Николай Грищенко

19.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Таиланд
Чехия
Швеция
ЮАР
Продукция
Gripen NG
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