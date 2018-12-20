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20.12.2018
Российская газета

"Искандер" назвали кошмаром для любой системы ПРО

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: rg.ru

Непревзойденной никем в мире ракетной системой и кошмаром для любых средств ПРО назвали российский комплекс "Искандер" во Вьетнаме.

Поводом для публикации с заголовком "Российская ракета №1 поражает цель в мгновенье ока" стала информация об учебных стрельбах, проведенных в Астраханской области.

Оперативно-тактическая ударная система может в считанные минуты уничтожать две разные цели. Стартовая масса ракеты "Искандер-М" - 3,8 тонны, вес боеголовки 480 килограммов.

- Комплекс очень эффективно разрушает стационарные военные объекты противника, такие как аэропорты, склады, командные центры. Каждый "Искандер-М" обычно несет две ракеты, - пишет военный обозреватель Vnmedia Дань Кхань.

Но главной особенностью российской системы, по мнению автора, является невозможность ее перехвата и контроля в течение всего полета.

Дело в стелс-технологиях, которые применяются в ракетах комплексов "Искандер-М". Благодаря специально разработанным радиопоглощающим материалам и системе оперативного управления радары противника не могут обнаружить ракету.

Кроме того, расчеты даже для гипотетического перехвата затрудняются из-за высокой скорости на разгонном участке.

- Баллистическая ракета может запускаться со скоростью более двух километров в секунду, что в шесть-семь раз превышает скорость звука. Дальность действия комплекса до 500 километров, а его полезная нагрузка составляет около 700 килограммов. С такими характеристиками российские "Искандеры" - кошмар для любой системы ПРО, - написал обозреватель.

Кхань также отмечает, что, по мнению американских военных экспертов, всего несколько "Искандеров" способны изменить баланс сил в любом региональном конфликте. А потому США опасаются, что многие государства приобретают этот мощный комплекс.


 Тимур Алимов

19.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Вьетнам
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Продукция
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