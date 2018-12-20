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20.12.2018
Российская газета

Дырявый "Заслон": спасет ли украинская активная защита турецкие танки

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Танк М60
Танк М60.
Источник изображения: TSgt Jim Pearson / U.S. National Archives

Украина, испытывающая серьезные проблемы с серийным производством комплексов активной защиты "Заслон-Л", решила снова попытать счастья на стороне.

Стало известно, что эту "высокотехнологичную разработку" предложили Турции. Состоящие на вооружении этой страны танки американского производства М60 несут большие потери в Сирии. Боевикам неоднократно удавалось уничтожать даже модернизированные при помощи Израиля машины с усиленной броней.

Турецкая оборонная промышленность в настоящее время самостоятельно проводит разработки комплексов активной защиты, которые должны быть применены на основных боевых танках Altay. Но, по всей видимости, появившиеся в ходе работ проблемы до сих пор полностью не решены.

В то же время обстановка требует максимально скорой модернизации имеющегося парка бронетехники. Поэтому турецкие компании обратили внимание на украинские разработки, которые привычно отличаются демпинговыми ценами.

Напомним, что "Заслон-Л" создан на основе старых разработок 70-80 гг. Даже внешне он очень напоминает советский КАЗ "Дождь". Разработчикам, стряхнувшим пыль с чужих чертежей, якобы, удалось научить комплекс перехватывать противотанковые ракеты, реактивные гранаты и даже, как утверждается, бронебойные подкалиберные снаряды.

Российские специалисты скептически относятся к украинским заявлениям, считая их сильно преувеличенными в рекламных целям. По их мнению, если "Заслон" и способен хорошо сбивать ракеты и гранаты, то только в тепличных полигонных условиях. Что касается нейтрализации артиллерийских снарядов, то против них он совершенно бессилен.

Этот КАЗ предлагался украинской армии, но из-за финансовых проблем закупки не состоялись. До недавнего времени особых успехов не было и на международных рынках вооружений, хотя "Заслон" испытывался в ряде государств.

Поэтому контракт с Турцией можно считать первым украинским успехом. Как сообщали украинские источники, в частности Defense Express, комплекс активной защиты будет выпускаться в Турции по лицензии под названием Pulat. Планировалось, что до конца 2018 года 40 танков М60 получат такой КАЗ. Между тем информации об успешной реализации контакта пока нет.


Модуль комплекса "Заслон".
Источник: VoidWanderer / wikimedia.org

 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

19.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Продукция
Altay
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2 комментария
№1
20.12.2018 09:30
Судя по боям на Донбассе украинская активная броня типа НОЖ показала себя из рук вон плохо...Не думаю,что с ЗАСЛОНОМ на Украине дела обстоят лучше...Не даром иностранные заказчики отказались от поставок украинских танков в пользу китайских
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№2
20.12.2018 19:23
У него есть ещё один недостаток слишком воздействует на сам танк портя его дорогостоящее оборудование.
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