Готовы к миру и войне: президент обозначил приоритеты нацбезопасности

Москва выступает за решение проблем путем переговоров, но в состоянии ответить на любые военные угрозы

Россия и дальше будет продолжать курс на развитие армии и флота, а также сохранять высокие темпы военного строительства. Вместе с тем наша страна всегда открыта для любых предложений и инициатив, которые ведут к укреплению всеобщей безопасности, в том числе по предотвращению новой гонки вооружений. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил президент Владимир Путин. Российский лидер выразил серьезную обеспокоенность заявлениями руководства США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава государства еще раз подчеркнул, что в этом случае Москва будет вынуждена принять дополнительные меры по укреплению безопасности. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, договор необходимо сохранить, чтобы в дальнейшем на его базе выстроить новую мировую систему стратегической стабильности.

Заставить задуматься

Дальнейшее укрепление обороноспособности, надежная защита России от любых внешних угроз были и остаются ключевыми задачами государства, заявил Владимир Путин, открывая заседание коллегии. Жизненную важность этих задач хорошо понимают и руководство страны, и граждане.

Президент отметил, что в уходящем году все виды и рода российских войск развивались сбалансированно и оснащались современными образцами оружия и техники.

— Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета: доля современного вооружения здесь составляет уже 82%, — привел данные российский лидер. — Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года.

Он пояснил, что речь идет о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и успешных испытаниях "Сармата", несении опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал", а также отработке практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет".

Это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота, надежно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия, укрепляет баланс сил, а значит, и стабильность в мире, подчеркнул Владимир Путин.

— Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике, — заявил президент.

С моря на сушу

Возможный выход Соединенных Штатов из ДРСМД, заявления о котором всё чаще звучат из Белого дома, будет иметь самые негативные последствия, считает Владимир Путин. По его мнению, это заметно ослабит региональную и глобальную безопасность.

В качестве предлога для одностороннего расторжения соглашения США используют привычный способ, бездоказательно обвиняя Россию в нарушении обязательств по договору, "который сами уже и нарушили, причем нарушили давно", подчеркнул президент.

— Мы с вами хорошо знаем: размещение систем морского базирования "Иджис" в Румынии, а затем в Польше в ближайшее время — это прямое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — сказал Владимир Путин. — Потому что эти установки могут использоваться и, собственно говоря, на море и используются для запуска ракет такого типа. Теперь они в нарушение договора появились на территории, на земле.

Президент напомнил и об использовании США ударных беспилотников, которые соответствуют всем характеристикам ракет средней и меньшей дальности.

К примеру, недавно Штаты развернули в Польше базу БПЛА MQ-9 Reaper. Каждый такой аппарат несет четыре высокоточные ракеты и две корректируемые авиабомбы, пояснил "Известиям" военный эксперт Антон Лавров.

— Сейчас MQ-9 уже не самая современная беспилотная ударная машина в арсенале Пентагона, — рассказал он. — В США испытываются более мощные беспилотники. Причем часть новинок выполнена по технологии "Стелс". Например, сверхсекретный RQ-180.

Сомнения в безукоризненном исполнении ДРСМД американской стороной вызывает использование пусковых установок Mk 41. Они являются важнейшим элементом европейской ПРО, которую в настоящее время создают США.

— Mk 41 — это универсальные корабельные вертикальные пусковые установки (УВП), — сказал "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков. — Их монтируют на американских эсминцах и крейсерах. С помощью УВП запускают зенитные ракеты семейства SM. Фактически сейчас в Румынии в позиционном районе ПРО находятся обычные Mk 41. Только они стоят не на корабле, а зарыты в землю. Главная проблема в том, что из УВП легко можно запустить крылатые ракеты Tomahawk. Для этого даже не надо дорабатывать установку.

Странное совпадение

В целом с самим механизмом ДРСМД сегодня есть определенные сложности, отметил глава государства.

— В нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности. Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению? Или приступить к обсуждению параметров нового договора? — задался вопросом Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Россия, как и прежде, открыта для любых предложений и инициатив, которые ведут к укреплению всеобщей безопасности, в том числе по предотвращению новой гонки вооружений.

— В случае же слома договора со стороны Соединенных Штатов — я уже говорил об этом публично и считаю необходимым в этой аудитории еще раз прямо заявить — мы будем вынуждены принять дополнительные меры, укрепляющие нашу безопасность, — напомнил глава государства.

Решение США выйти из ДРСМД совпало по времени с появлением у России дальнобойных крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Возможно, это обеспокоило партнеров, предположил президент. Но обе эти системы, морского и воздушного базирования соответственно, не подпадают под ограничения договора, подписанного в 1987 году.

— Да, у нас появилось это оружие, его раньше не было, но нарушения никакого нет, на земле ничего не располагаем, — пояснил Владимир Путин. — Но если произойдет то, чем нас пытаются пугать, ну что же, нам придется ответить соответствующим образом. И, как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, наверное, большого труда не составит провести соответствующие НИОКР и поставить их на землю, если потребуется.

Отрезвляющий ответ

Большое внимание развитию российских стратегических сил уделил в своем выступлении и министр обороны Сергей Шойгу. Так, по словам главы военного ведомства, в следующем году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, оснащенный гиперзвуковым комплексом "Авангард".

Также в уходящем году военные провели несколько учений. Стратегический подводный ракетоносец "Юрий Долгорукий" залпом запустил четыре ракеты "Булава". Все они поразили цель на полигоне Кура. Стратегический ракетоносец Ту-160 также залпом запустил сразу 12 крылатых ракет Х-101 по полигону Пембой. Истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал", выполнили 89 патрульных вылетов в район Каспийского и Черного морей.

— Российские военные не просто осваивают новые образцы стратегического вооружения, — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Выстраивается четкая система их применения, где все звенья жестко связаны друг с другом. Одни системы вооружения подавляют ПРО вероятного противника, другие наносят удар. Есть системы, которые защищают позиции наших стратегических сил.

По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, колоссальной ошибкой была уверенность США в том, что Россия не готова к ответным действиям.

— Наша реакция будет молниеносной, — заявил он. — Это достаточно отрезвляющий ответ на многие процессы, которые происходят сегодня в мире.

Только мирный путь

По словам политолога Александра Ведруссова, обвинения США вызваны не нарушением Россией условий ДРСМД, а, наоборот, способностью нашей страны уложиться в его условия и достичь серьезных результатов по разгрому международного терроризма в Сирии.

— Нашу армию уже почти списали со счетов по неядерным вооружениям, — отметил эксперт. — А тут такой неожиданный разгром террористов в Сирии. Волей-неволей задумаешься, так ли уж неоспоримо глобальное превосходство американского оружия, если российским вооружениям по соотношению "цена–качество" просто нет равных в мире.

Россия не стремится к новой гонке вооружений и неоправданным силовым решениям. Пробелы в ДРСМД нужно устранять только путем переговоров, подчеркнул эксперт.

— Верховный главнокомандующий отметил, что с того времени, когда был заключен договор, другие страны тоже создали ракеты средней и меньшей дальности, — отметил в разговоре с "Известиями" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — В связи с этим он предложил этим странам либо присоединиться к уже существующему договору, либо начать новые масштабные переговоры о создании нового договора международного класса. Думаю, слова президента о достойном ответе России на выход США из ДРСМД должны не только отрезвляюще подействовать на американцев, но и укрепить нашу уверенность в собственной обороноспособности.

Бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии, директор российского отдела в Совете нацбезопасности США (2002–2007), директор Kissinger Associates Томас Грэм уверен, что ДРСМД можно и нужно сохранить. Однако для этого нужна политическая воля.

— И Россия, и США считают, что другая сторона не соблюдает договор. Нам надо признать, что эти проблемы существуют, а затем сесть за стол переговоров и найти выход из ситуации, — отметил Томас Грэм. — Ни одну из сторон этот договор больше не устраивает, поскольку мир быстро меняется. РФ и США ограничены ДРСМД, а другие страны нет и развивают подобные вооружения.

По его словам, договор необходимо сохранить, чтобы в дальнейшем на его базе выстроить новую систему стратегической стабильности с учетом других мировых игроков.

Алексей Рамм, Роман Крецул, Алексей Забродин, Сергей Изотов