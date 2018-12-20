В Алтайском крае военные ЦВО осваивают борьбу с "джихад-мобилями"
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Оперативный сбор руководящего состава 41-й армии Центрального военного округа, на котором 200 офицеров осваивают борьбу с беспилотниками и "джихад-мобилями" условного противника, начался в Алтайском крае, сообщает в среду пресс-служба ЦВО.
"Сбором руководит командующий 41-й общевойсковой армии генерал-майор Яков Резанцев. Офицерам продемонстрировали методику блокирования населенного пункта, захваченного условным противником, противодействие вооруженным джипам-пикапам без применения танков и самодельным беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что новые методики боевых действий были разработаны с учетом опыта накопленного в ходе современных локальных конфликтов.
Сорок первая общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБЗ и связи.
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