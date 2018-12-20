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20.12.2018
РИА Новости

"Будка" для десанта. Зачем Минобороны взялось за старые БМД-2

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Учебное десантирование БМД-2
Учебное десантирование БМД-2.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Более точная система вооружения, противотанковый комплекс, повышенные универсальность и живучесть в бою — российские десантники в ближайшие годы получат переработанные боевые машины десанта БМД-2М. Модернизации подвергнут порядка шестисот "двоек", то есть практически весь парк. Почему армия не спешит отказываться от советской техники — в материале РИА Новости.

Работа над ошибками

Масштабный тюнинг БМД-2 до версии с индексом "М" начнется с 2021-го. Улучшенные БМД-2М оснастят современным противотанковым ракетным оружием, цифровой системой разведки, аппаратурой связи и автоматизированным комплексом управления огнем. С помощью автомата сопровождения цели десантники смогут стрелять днем и ночью, на ходу и на плаву. При этом боевые машины останутся авиадесантируемыми.

Причина тотальной модернизации — несоответствие БМД-2 требованиям современного боя и неудовлетворительное техническое состояние большинства образцов, выявленное при внезапной проверке боеготовности Вооруженных сил несколько лет назад. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил тогда, что возраст машин — 20-25 лет, а иногда и более, многие устарели морально и физически. В одном из подразделений на марше из строя вышли сразу две единицы БМД-2 из-за износа узлов и агрегатов.

БМД-2, принятая на вооружение в 1985-м, сменила первую боевую машину десанта, чьи недостатки стали очевидны во время войны в Афганистане. У БМД-1 было слишком слабое вооружение: гладкоствольная 73-миллиметровая пушка 2А28 и спаренный с ней 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ, неэффективные даже против легкобронированной техники противника на расстояниях больше пятисот метров. Ограниченный угол наведения пушки в вертикальной плоскости сильно мешал при боевых действиях в горной местности. Десантники зачастую просто не могли навести орудие на засевших на возвышении моджахедов. Кроме того, БМД-1 отличалась очень слабым бронированием и недостаточной маневренностью.

БМД-2 на армейском конкурсе "Десантный взвод" в Краснодарском крае

Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В результате эксплуатацию "единички" прекратили, а конструкторы создали БМД-2. Старую башню заменили на усиленную одноместную, разработанную по ОКР "Будка". Серьезно улучшили бронезащиту. В качестве основного вооружения теперь выступала 30-миллиметровая пушка 2А42 с боекомплектом 300 снарядов. Такая же устанавливалась на более крупные боевые машины пехоты БМП-2. Еще на "двойке" разместили спаренный и курсовой пулеметы ПКТ, для борьбы с тяжелой бронированной техникой — противотанковый ракетный комплекс "Конкурс".

Версия 2.0

Впрочем, эксплуатация все же выявила в штатном вооружении БМД-2 несколько существенных недостатков. Из-за несовершенства системы управления огнем эффективная стрельба ночью может вестись только из автоматической пушки и на расстоянии около километра. Сильно хромает и точность. А мощности противотанкового вооружения не хватает для борьбы с современными хорошо защищенными танками.

Боевая машина десанта БМД-2М

Источник изображения: © Фото : А.В. Карпенко/ ВТС "Бастион"

Основное отличие модернизированной БМД-2М — новый боевой модуль "Берег" с возможностью установки более мощного и точного вооружения. К пушке 2А42 и 7,62-миллиметровому пулемету добавили 30-миллиметровый гранатомет для ударов по живой силе противника. Увеличена боевая эффективность главного орудия — теперь пушка работает на дистанциях до четырех километров и более удобна для стрельбы по воздушным целям. А за уничтожение тяжелой бронетехники отвечает пусковая установка с двумя противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет".

В распоряжении наводчика — комбинированный телетепловизионный прицел с лазерным дальномером, автомат сопровождения цели и модернизированный стабилизатор вооружения. С этим оборудованием боевые задачи можно выполнять ночью и в самых затрудненных метеоусловиях. ПТУРы способны стрелять залпами сразу по две ракеты на дальность до восьми километров с хода и с воды. Бронепробиваемость ракеты такова, что динамическая защита танка не остановит ее даже с расстояния выстрела более километра. По оценкам экспертов, по огневой мощи БМД-2М превосходит базовую версию в четыре раза.

Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе командно-штабных учений 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Размер имеет значение

Напомним, что только модернизацией БМД-2М обновление парка ВДВ не ограничивается. Например, в последние годы войска активно перевооружают на боевые машины десанта БМД-4М. Это уже совсем другая техника — "четверка" больше и тяжелее предшественниц и вооружена 100-миллиметровым орудием, которое также служит пусковой установкой для управляемых ракет "Аркан". Кроме того, имеется 30-миллиметровая автоматическая пушка.

Однако БМД-4М по весу находится на пределе возможностей современной военно-транспортной авиации. "Масса составляет 14,2 тонны, в самолет Ил-76 три единицы БМД-4М входят по габаритам впритирку, а десант при этом может размещаться только внутри боевых машин", — ранее отмечал Герасимов.

Сборка БМД-4М в одном из цехов на ОАО "Курганмашзавод"

Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

В прошлом году сообщалось, что Минобороны России пересмотрело планы по утилизации парка бронетехники в связи с внешнеполитической обстановкой и усилением боеподготовки Вооруженных сил. До 2020-го под нож отправят не десять тысяч различных бронемашин советского производства, как предполагалось, а только четыре тысячи. Большую часть устаревшей техники модернизируют, в том числе и БМД-2.

Разработки советских конструкторов прослужат в армии еще не один год, только уже в новом обличье. Это и экономически выгодно: модернизация обходится бюджету гораздо дешевле, чем создание образцов принципиально нового вооружения и его массовое производство.

19.12.2018
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принадлежат РИА Новости
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