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20.12.2018
ТАСС

Дислоцированные в Крыму боевые расчеты дивизиона С-400 "Триумф" провели учения по ПВО

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ЗРК С-400
Элементы развернутого в Джанкое (Крым) второго дивизиона ракетной системы С-400 из состава 18-го гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка 31-й дивизии противовоздушной обороны 4-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО Южного военного округа. 29.11.2018.
Источник изображения: Владислав Сергиенко / ВКонтакте

Военные отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок, потом перебазировались в новые позиционные районы

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных комплексах С-400 "Триумф" на учениях в Крыму передислоцировали установки, отработали обнаружение целей и поразили воздушные средства условного противника, сообщили журналистам в среду в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военные отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок, потом перебазировались в новые позиционные районы. Развернув пусковые установки, расчеты проверили ориентирование комплексов на местности, после чего привели их в боевой режим и начали сбор данных о воздушной обстановке.

"При совершении марша прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". В целях отработки мероприятие по маскировке при смене позиций, совершение марша происходило в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что учения завершились электронными пусками: была поражена обнаруженная и сопровожденная цель, имитирующая средства воздушного нападения условного противника.

19.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
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