Войти
20.12.2018
ТАСС

Серийные поставки беспилотника "Орион" в войска начнутся в 2019 году

1192
1
+1
БПЛА "Орион"
БПЛА "Орион".
Источник изображения: https://www.popmech.ru/

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко допустил модернизацию этой системы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета "Орион" (шифр "Иноходец") начнет поступать войска в 2019 году. Об этом в среду в эфире телеканала "Звезда" рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Также "Иноходец" - работа идет, в следующем году ожидаем уже ее завершения и, соответственно, будем приступать к серийным поставкам. Возможно, будет какая-то модернизация этой системы", - пояснил Криворучко.

Беспилотник "Орион" - разведывательный БПЛА большой продолжительности полета. Его разработка ведется компанией "Кронштадт". На форуме "Армия-2018" были показаны прототип боеприпаса массой до 50 кг и блок управления оружием для "Ориона", таким образом в будущем он может получить ударные функции.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства заявил, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году.

19.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
23.07.2018
Беспилотный летательный аппарат "Орион" с подвешенным вооружением
06.09.2017
Роботы на поверке
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
1 комментарий
№1
20.12.2018 10:57
Это развитие такой темы?
https://rg.ru/2016/07/19/rossiia-ispytala-v-sirii-vodorodnye-bespilotniki.html
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 20:53
  • 26
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 20.12 20:20
  • 17
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 20.12 19:23
  • 2
Дырявый "Заслон": спасет ли украинская активная защита турецкие танки
  • 20.12 19:14
  • 47
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 20.12 18:55
  • 9
Шойгу заявил, что модернизированный Ту-160М произвел пуск 12 ракет Х-101 в ноябре
  • 20.12 18:52
  • 28
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 20.12 16:56
  • 6
Когда в электросамолетах появится смысл?
  • 20.12 16:23
  • 6
ДНР: британский спецназ охотится на ополченцев
  • 20.12 15:29
  • 8
Профсоюзы, в ружье
  • 20.12 15:03
  • 4
"Курилы - наша территория": Госдума ответила на ноту Японии
  • 20.12 15:01
  • 3
Бывшие заводы по уничтожению химоружия в РФ передадут инвесторам до 2025г
  • 20.12 14:49
  • 2
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 20.12 13:55
  • 1
И нашим, и вашим: США согласились продать Турции "Патриотов"
  • 20.12 13:41
  • 2
Вторая попытка: Киев готовится к прорыву в Черном море
  • 20.12 13:30
  • 1
Ракетой в борт: попадание ПТУР в БМП-2 сняли на видео в Йемене