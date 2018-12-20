Серийные поставки беспилотника "Орион" в войска начнутся в 2019 году
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко допустил модернизацию этой системы
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета "Орион" (шифр "Иноходец") начнет поступать войска в 2019 году. Об этом в среду в эфире телеканала "Звезда" рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Также "Иноходец" - работа идет, в следующем году ожидаем уже ее завершения и, соответственно, будем приступать к серийным поставкам. Возможно, будет какая-то модернизация этой системы", - пояснил Криворучко.
Беспилотник "Орион" - разведывательный БПЛА большой продолжительности полета. Его разработка ведется компанией "Кронштадт". На форуме "Армия-2018" были показаны прототип боеприпаса массой до 50 кг и блок управления оружием для "Ориона", таким образом в будущем он может получить ударные функции.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства заявил, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году.
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