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20.12.2018
ТАСС

Первый полет тяжелого беспилотника "Охотник" состоится весной 2019 года

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Охотник-У
Многоцелевой сверхтяжёлый беспилотный летательный аппарат "Охотник-У".
Источник изображения: http://bastion-karpenko.ru/

Этот беспилотник имеет аэродинамическую схему "летающее крыло" (отсутствует хвостовое оперение), взлетная масса аппарата достигает 20 т

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый полет тяжелого беспилотника "Охотник", разрабатываемого в компанией "Сухой", состоится весной 2019 года. Об этом в среду в эфире телеканала "Звезда" рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В следующем году "Охотник" выйдет на испытания. Работа по этому проекту приоритетная, она идет на хорошем уровне. Весной мы ожидаем первый полет этого беспилотника. Это серьезная задача для нас", - сказал Криворучко.

По открытым данным, "Охотник" выполнен с применением технологии "стелс", имеет аэродинамическую схему "летающее крыло" (отсутствует хвостовое оперение), взлетная масса аппарата достигает 20 т. По неподтвержденной информации, беспилотник имеет реактивный двигатель и сможет развивать скорость около 1000 км/ч.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства заявил, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году.

19.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Персоны
Криворучко Алексей
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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