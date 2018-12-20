Разработка беспилотника "Альтиус" продолжится с новым подрядчиком

В следующем году летательный аппарат будет поднят в воздух

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Разработка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Альтиус" продолжается с другим подрядчиком, в 2019 году БПЛА поднимется в воздух. Об этом в среду в эфире телеканала "Звезда" рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Ранее сообщалось о приостановке работ над созданием аппарата и передаче наработок по этому проекту из ОКБ имени М. П. Симонова Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).

"У нас, действительно, произошли изменения, эту работу выполняет другой подрядчик. В следующем году этот самолет будет поднят в воздух", - пояснил Криворучко, отвечая на соответствующий вопрос.

Разведывательный беспилотник большой продолжительности полета "Альтиус" был впервые представлен в качестве экспериментальной модели на форуме "Армия-2015". "Альтиус" должен был нести до 2 т боевой нагрузки на дальность до 10 тыс. км.