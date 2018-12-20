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20.12.2018
ТАСС

Крейсер "Петр Великий" вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

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Крейсер "Петр Великий"
Крейсер "Петр Великий".
Источник изображения: rg.ru

Экипаж крейсера отработает отдельные элементы подготовки надводного корабля в море и выполнит атаку подводной лодки со стрельбой противолодочными ракетами

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач. Это первый выход корабля в море в новом периоде боевой подготовки, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы флота.

"Экипаж крейсера отработает отдельные элементы подготовки надводного корабля в море и выполнит атаку подводной лодки со стрельбой противолодочными ракетами. Боевое упражнение экипаж крейсера выполнит практическим оружием по фактической подводной цели роль которой выполнит один из кораблей соединения подводных сил Северного флота", - сообщили в пресс-службе.

После выполнения поставленных задач в море "Петр Великий" вернется в главную базу флота - Североморск.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" - единственный в российском ВМФ находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения из серии проекта 1144 "Орлан". Он был заложен на Балтийском судостроительном заводе 25 августа 1986 года и спущен на воду 25 апреля 1989 года. 18 апреля 1998 года корабль вступил в состав флота, на нем был поднят Андреевский флаг.

Крейсеры проекта 1144 (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov class) - первые и единственные в отечественном Военно-морском флоте (ВМФ) надводные боевые корабли с ядерной энергоустановкой. Корабли проекта являются крупнейшими неавианесущими ударными боевыми кораблями в мире.

19.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Проекты
1144 Орлан
NATO
Военные учения
пр. 1155
СФ
Ядерный щит
ЯЭУ
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