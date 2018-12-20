ДНР: британский спецназ охотится на ополченцев

ДНР: британское подразделение SAS планирует похищение офицеров ДНР

Подразделение Специальной авиадесантной службы Великобритании действует в районе Горловки, стремясь похитить командиров и солдат ополчения ДНР, сообщили в самопровозглашенной республике. По словам главы пресс-службы Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, после захвата ополченцев представят публике как кадровых военнослужащих Вооруженных сил России.

В Донбассе в районе Горловки начало проводить операции подразделение Специальной авиадесантной службы (SAS) Великобритании. Как сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, британцы собираются похитить командиров и рядовых ополченцев самопровозглашенной ДНР, передает "Донецкое агентство новостей".

"По нашим данным, военнослужащие SAS прибыли для проведения спецоперации по похищению на территории республики представителей командования и военнослужащих Народной милиции", - заявил Безсонов.

Он добавил, что после похищения ополченцев представят публике как кадровых военнослужащих Вооруженных сил России.

В начале декабря посольство РФ в Лондоне заявило, что британцы наращивают свое присутствие на Украине на фоне грядущих выборов президента страны. В дипмиссии подчеркнули, что информация о тайных операциях британских спецслужб и правительства на Украине "требует подтверждения". При этом российское посольство отметило, что британские военные специалисты могут присутствовать в Донбассе.

Говорить о подобном можно в том случае, если информация Би-би-си о нахождении военных из 77-й бригады Королевских вооруженных сил на Украине подтвердится, сообщается на сайте посольства.

"Данная информация Би-би-си, если она соответствует действительности, представляет собой новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине. Ранее нам было известно о направлении военных специалистов для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска", - заявил пресс-секретарь посольства РФ.

Министерство обороны Великобритании распространило секретное уведомление, в котором предупредило командования различных британских военных объектов о попытках российских журналистов проникнуть на территорию одной из военных баз. Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.

По данным британского минобороны, журналисты Первого канала были замечены возле места дислокации 77-й армейской бригады. Это подразделение Сухопутных войск Ее Величества занимается кибербезопасностью, борьбой с террористической пропагандой в сети, психологическими операциями, работой в социальных сетях и в даркнете.

2 декабря "Русская служба Би-би-си" опубликовала статью о российских журналистах Первого канала, снимавших репортаж про 77-ю бригаду. Упоминание о присутствии военнослужащих этого подразделения на Украине находится в конце текста.

"Сейчас несколько групп военных этого профиля находятся на Украине для обучения защите компьютерных систем от кибератак. Сотрудники подразделения также инструктируют правительственные силы в Ираке и в странах Северной Африки", - сообщает британское государственное издание.

Российские журналисты вели съемку военной базы, находясь в своем автомобиле. Британские военные заподозрили их в "шпионской деятельности", но россияне отрицают обвинения.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов убежден, что Британия давно ведет информационные войны по всему миру, сообщает ФАН.

"Можно вспомнить ситуацию с Cambridge Analytica, руками которой минобороны Британии работало на ослабление ДНР. Надо сказать, что Британию много лет преследуют "фантомные боли" по поводу утраченного величия и мирового господства. И, конечно, Лондон не прочь был бы вернуть статус "владычицы морей". Правда, силенок для этого вряд ли хватит. Однако в наше время для этого не обязательно иметь самый мощный флот. Сегодняшние империи - это не империи территорий, это империи финансов, ресурсов и так далее. И войны в значительной степени ушли в киберпространство", - заявил геополитический эксперт.

В конце ноября газета The Telegraph сообщила, что Великобритания приняла решение отправить на Украину дополнительных военных инструкторов и корабль Военно-морского флота.

"Великобритания остается верным партнером Украины", - заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон. Британцы, по плану, будут тренировать украинских спецназовцев и морских пехотинцев.

18 декабря, британский корабль-разведчик HMS Echo вошел в акваторию Черного моря по приглашению украинской стороны. Это первый корабль НАТО, вошедший в Черное море для демонстрации поддержки Лондоном принципа "свободы мореплавания в регионе" после инцидента в Керченском проливе.

HMS Echo - гидрографический корабль, оснащенный эхолотами и датчиками для сбора военных данных. На нем установлены три шестиствольных 7,62-мм пулемета M134 Minigun, две 20-мм зенитных скорострельных пушки Oerlikon и четыре крупнокалиберных пулемета.

Иван Жуковский