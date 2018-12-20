И нашим, и вашим: США согласились продать Турции "Патриотов"

Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

США решили продать Турции зенитные ракетные системы Patriot на сумму $3,5 млрд. Разрешение получено на продажу 80 управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3. По мнению Пентагона, этот шаг повысит безопасность "ключевого союзника по НАТО, находящегося на передовой борьбы с терроризмом". При этом Турция готова к совместному с Россией производству ЗРС С-400 "Триумф".

Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Турции зенитных ракетных систем Patriot, общая сумма сделки составит $3,5 млрд. Об одобрении контракта сообщило Управление минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).

Анкара сможет приобрести 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3. Кроме того, турки запросили разрешение на покупку четырех станций управления перехватом, четырех радиолокационных станций управления огнем AN/MPQ-65, 10 антенн AMG и 20 автономных пусковых установок M903.

"Выполнение этого контракта отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США. Оно также повысит безопасность нашего ключевого союзника по НАТО, находящегося на передовой линии борьбы с терроризмом", - говорится в заявлении DSCA.

Госдеп выдал разрешение на выполнение контракта, теперь дело за Конгрессом - у американских законодателей есть 30 дней на изучение контракта и его блокирование.

Напомним, в конце осени официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара не прочь приобрести американские ЗРС Patriot, если от США поступит "хорошее предложение". Он подчеркнул, что Турция приобретает эти системы "сугубо для самообороны и не собирается ни на кого нападать".

При этом, сообщает ФАН, Анкара рассчитывает приступить к совместному с Россией производству зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" после того, как Москва поставит первую батарею С-400 для турецкой армии.

"В следующем году будет совершена поставка первой батареи С-400, потом мы приступим к их совместному производству", - сказал представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Военный эксперт Константин Сивков полагает, что США хотят помешать сближению России и Турции, решив продать Анкаре ЗРС Patriot, передает НСН.

"У них план сорвать военно-техническое сближение России и Турции. Турция собирается покупать у России С-400, соответственно, Соединенные Штаты Америки пытаются перебить эту сделку, поставляя Турции системы противоракетной обороны. Это единственный ответ, потому что совершенно явно, что они теряют Турцию", - убежден Сивков.

Немецкая газета Die Welt ранее назвала С-400 "экспортным хитом" для других государств. В статье отмечается, что мировой оборонный рынок не зависит от спроса и предложения, но зачастую за решением о покупке стоят политические интересы, отмечает издание. Например, решение купить российские системы позволяет стране выглядеть суверенным государством, а не подчиняющимся указаниям Вашингтона.

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" не только дешевле американских аналогов, но и превосходят их по ряду характеристик. К такому выводу пришли журналисты американского телеканала CNBC.

По данным американских журналистов, стоимость одного российского комплекса С-400 составляет около $500 млн. В то время как американский комплекс Patriot, стоящий на вооружении с 1980-х годов, стоит примерно $1 млрд. Цена более современной американской системы THAAD достигает $3 млрд.

С-400 "Триумф" - разработанная в 1990-х годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. По классификации НАТО эта система называется "Ворчун". Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов и бронетехники.

Дальность действия достигает 400 км, а с подключением дополнительных модулей С-400 может поражать цели на расстоянии до 600 км, если они летят на высоте до 30 км.

Ранее Вашингтон пригрозил своим союзникам санкциями, если те решат купить российские ЗРС С-400. С таким заявлением в августе выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, несовместимы с системами НАТО Patriot и американскими комплексами THAAD.

С-400 пользуется популярностью на мировом рынке вооружений. Интерес к комплексу проявляют одни из сильнейших армий мира - в начале октября 2018 года Россия и Индия заключила договор на поставку С-400. Индия стала уже третьим иностранным покупателем. Как заявил начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават, Нью-Дели купил "Триумфы", несмотря на угрозы Вашингтона ввести против покупателей санкции.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан с Китаем. В КНР "Триумф" назвали лучшим зенитным комплексом в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400.

Турция и Россия подписали договор о приобретении ЗРС в декабре 2017 года. Москва и Анкара договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецкими военными, для чего они пройдут обучение в Вооруженных силах России. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре после этого заявил, что зенитные ракетные системы С-400 российского производства не будут "пылиться в арсеналах" - турецкая армия будет использовать их "в случае нужды". Решение Турции вызывало резкую критику со стороны властей США - в Госдепе и Белом доме поспешили пригрозить Анкаре санкциями и ухудшением отношений, если "Триумфы" заступят на боевое дежурство. 25 октября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" начнется в Турции в октябре 2019 года.

Ярослав Медведев