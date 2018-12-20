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20.12.2018
Газета.ru

"Курилы - наша территория": Госдума ответила на ноту Японии

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Курилы
Курилы.
Источник изображения: gazeta.ru

Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах

Япония заявила дипломатический протест России в связи со строительством общежитий для военнослужащих Вооруженных сил РФ и их семей на островах Кунашир и Итуруп, относящихся к Курильской гряде. По мнению Токио, подобные действия ведут к укреплению военного присутствия России на островах, что "идет вразрез с позицией страны". В Госдуме заявили, что Россия защищает свои рубежи.

Дипломатическую ноту протеста направила Япония в МИД России в связи со строительством общежитий для военнослужащих российских Вооруженных сил и их семей на Курильских островах. Об этом сообщает японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на главного секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Строительство общежитий идет на островах Кунашир и Итуруп. Подобные действия, по мнению Токио, ведут к укреплению военного присутствия России на островах Курильской гряды, что "идет вразрез с позицией страны".

Суга отметил, что Япония будет и дальше вести переговоры с Россией в рамках основной политики решения территориальных вопросов и заключения мирного договора по итогам Второй Мировой войны. Как сообщает НСН со ссылкой на слова секретаря, правительство Японии планирует вести "упорные переговоры" с Россией о мирном договоре. Суга добавил, что странам необходимо разобраться с "проблемой северных территорий", а также заключить мир.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал опасения японской стороны "беспочвенными", передает ФАН, поскольку Москва не собирается воевать с Японией.

"Нужно еще раз обозначить, что Курильские острова - это территория Российской Федерации. При этом мы вправе распоряжаться своей территорией так, как мы посчитаем нужным. Если мы считаем, что нужно укреплять обороноспособность страны, значит, так надо. Это наша территория", - подчеркнул парламентарий.

Швыткин подчеркнул, что Россия "обеспечивает безопасность своих границ" и не лелеет агрессивных планов. "Поэтому никакие споры, никакие протесты нами не принимаются", - заявил депутат.

Ранее местные СМИ сообщили, что на Итурупе и Кунашире построили четыре общежития, куда до конца года переедут 188 семей российских военнослужащих Восточного военного округа, которые служат по контракту.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Курильские острова не будут "автоматически" переданы Японии. "За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так", - отметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, за основу российско-японских переговоров была взята декларация 1956 года, заключенная между СССР и Японией. Он добавил, что это "абсолютно не означает автоматической передачи каких-то территорий".

Напомним, 10 ноября японская пресса сообщила, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по Курилам.

Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Кроме того, Абэ намерен подтвердить приверженность Японии положению Совместной декларации, что Хабомаи и Шикотан могут быть переданы Японии после заключения мирного договора. Предложение главы японского правительства будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.

С середины 1950-х годов Москва и Токио с переменным успехом ведут консультации, пытаясь выработать проект мирного договора по итогам Второй мировой войны, в которой СССР вместе с союзниками разбил Японскую империю.

Ради достижения полноценного мира, так и не заключенного в период правления Иосифа Сталина, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был готов передать Японии Шикотан и группу островов Хабомаи. Категорически против этого выступили США, пригрозившие невозвращением других потерянных японцами территорий.

Россия регулярно проводит на островах военные учения и маневры, что вызывает раздражение в Токио. К примеру, в начале августа 2018 года Япония выразила протест российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на южных Курилах. Как отмечается, за неделю до этого на аэродроме "Ясный" на острове Итуруп начали нести свое опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35.

В начале сентября японское правительство направило в МИД России ноту протеста в связи с проведением военных мероприятий Вооруженными силами РФ на островах южной части Курильской гряды. Крупный отряд военных кораблей 2 сентября совершил морской переход в связи с годовщиной окончания Второй Мировой войны.


Ярослав Медведев

19.12.2018
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4 комментария
№1
20.12.2018 09:50
По Ялтинским соглашениям Япония была обязана передать России не только Курилы,но и Хоккайдо...Дипломатам РФ не мешало бы напомнить об этом Японии...
0
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№2
20.12.2018 10:45
Дипломатам надо, прежде всего, настойчиво напомнить японцам , что все эти хрущевские обещалки были до подписания ими договора с американцами в 60-м году...
С тех пор ситуация изменилась...
Ron Про Ялту не слышал. Где почитать?
0
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№3
20.12.2018 13:47
Цитата, Ron сообщ. №1

Япония не участвовала в Ялтинской конференции. С чего бы японцам принимать во внимание решения, принятые без них?
0
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№4
20.12.2018 15:03
Цитата, Alah сообщ. №3
Япония не участвовала в Ялтинской конференции. С чего бы японцам принимать во внимание решения, принятые без них?
Потому что, они не субъект, а объект международной политики. Что хозяин в Вашингтоне скажет, то они и делают.
0
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