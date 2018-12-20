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20.12.2018
Интерфакс-АВН

Могерини призвала к укреплению ДРСМД

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Федерика Могерини
Федерика Могерини.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Брюссель. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что в современных условиях следует не разрушать, а укреплять российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я считаю, что концепция ядерного сдерживания изменилась драматическим образом. Существует более двух ядерных игроков, некоторые режимы могут действовать таким образом, что бросает вызов рациональности, и даже рациональные субъекты сегодня иногда действуют нерационально", - сказала Ф.Могерини, выступая во вторник в Брюсселе на седьмой конференции ЕС по нераспространению и разоружению.

Она отметила, что ДРСМД "является одним из ключевых соглашений, положивших конец "холодной войне", которые способствовали повышению безопасности Европейского континента.

"Теперь у нас есть серьезные опасения по поводу соблюдения Россией этого договора. Это было очень четко подтверждено 4 декабря министрами иностранных дел стран НАТО. (...) И я выразила такую же обеспокоенность, как и министры иностранных дел НАТО", - сказала Ф.Могерини.

"Все мы знаем, что архитектура безопасности после "холодной войны" далека от совершенства, и большинство международных соглашений также далеки от совершенства, как и все в жизни, как любая вещь, созданная человеком. Но это не повод двигаться назад и разрушать то, чего мы достигли до сих пор", - сказала она.

"Нам не нужна новая гонка вооружений в Европе, некоторые из нас все еще помнят ту, что была в начале 1980-х годов. Итак, давайте попытаемся превратить нынешний кризис, который мы не хотели бы видеть развивающимся негативным образом, в возможность не разрушать, а укреплять ДРСМД, чтобы двигаться вперед по пути к разоружению", - призвала глава европейской дипломатии.

19.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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