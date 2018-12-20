Торпеды вместо ракет?! Да сколько можно...

Как уже не раз было сказано (Ясен пень, что «Ясень» — пень?) отечественные СМИ буквально завалены сумбурной писаниной личностями, которые сами себя назначили «экспертами». И хоть у них и есть зачатки начального образования, может даже где-то и военного (хотя они сами чаще упоминают ЦПШ), но к анализу вооружений данные выскочки подходят однобоко, как пресловутые слепые мудрецы из древней притчи. Ухватив проблему за хвост или хобот (или еще за что-нибудь), те описывали слона по этой частной детали, но делая при этом многозначительные выводы о Целом.

Так и современные «специалисты» не могут распознать в кажущейся им хаотичной канаве - гигантского петроглифа (видимого только с большой высоты) или устроить бесноватые пляски на замечание, что только Луна вращается вокруг Земли (а Земля с Луной вокруг Солнца) — ведь им и их еще более невежественным поддакивателям «ясно видно каждый день обратное, то есть факт на лице, оппонент не дружит с действительностью — значит, не разбирается». И в самом деле, история не раз демонстрировала, что только единицы, часто гонимые безграмотной толпой, могут видеть настоящее сквозь «очевидное».

Очередной жертвой подобных «аналитиков» стали противокорабельные ракеты (ПКР), размещаемые на многоцелевых подводных лодках. Аргументация «железная»: после выхода первой же ракеты местоположение ПЛ станет известно противнику и ее уничтожат. Поэтому торпеды лучше — их и надо финансировать (приводя полную смету работ, в несколько раз превышающую весь ВВП страны — но это же для безопасности, а то!). Аплодисменты, переходящие в овации… Занавес!

Однако, как и в случае восхваляемых этими «неподкупными и безупречными в решениях» авторами самолетами противолодочной авиации (которые на поверку обычными командно-штабными учениями на листке бумаги спускаются до отрезвляюще «нулевой» полезности против вражеских ПЛ в реальных боевых действиях), здесь не все так однозначно. Вернемся к «царице» доказательств, т. е. практической Тактике.

По выводам «ясеньвидцев» относительно ПКР претензий нет — все как на духу. Но так ли будут страшны противнику наши торпеды, выпущенные (устал повторять) в ответ при начале боевых действий — мы стреляем всегда вторыми (поэтому часто — никогда). Вот здесь и начинается вертлявое лукавство из недомолвок и откровенного вранья, за что, собственно, и выдают гнилые бананы послушным писакам. Враг будет готов к ответной атаке, как ракетной, так и торпедной. Впереди корабельной группировки будут развернуты и самолеты, и БПЛА, и беспилотные суда-наживки и катера-БЭКи для постановки помех, а также ПЛ и другие средства, включая спутники.

И вот нашей ПЛ нужно подойти минимум на 50км к этой напряженно-оскаленной армаде, проскочив уже несколько рубежей охраны (ну так мы же на «черных дырах»!) и попытаться попасть во что-то полезное, несмотря на всю какофонию звуков, магнитных и прочих искусственных аномалий и помех. Причем, торпеда более медлительна по сравнению с ракетой, но при этом не менее заметна в гидролокаторы, особенно сзади — где звук работающего двигателя с винтами наиболее силен.

Гидроакустика БЭКов, распределенных по периметру ордера, легко определит пеленг на цель, а беспилотные вертолеты с мелкокалиберными пушками с суперкавитирующими снарядами сверху вертикально расстреляют нашу торпеду на глубине до 50м, не исключен и сброс дешевых обычных бомб. Свыше этой глубины противнику, возможно, придется использовать (кроме своего стандартного вооружения) противоторпеду типа нашего «Пакета» - то, что о положительных результатах данной разработки еще не раструбили западные СМИ может укладываться в общую канву саботажного успокоения (в том числе и пресловутыми борцунами за правду — а это уже предательство) нашего МО с целью заставить его отказаться от перспективных ракет в пользу более допотопного против технологически развитого противника вида оружия — торпед.

В очередной раз дилетанты пытаются навязать алгоритмы выхода из «лабиринта» ими же самими вымышленной догмы (как с зайцем и черепахой), чтобы оправдать бессмысленные траты и обеспечить свое сытое существование… Какое же решение тогда является действительно верным в нашем случае? - Естественно, широкая распределенная сеть мини-РПЛ и обслуживающей ее сетью глайдеров-навигаторов и роботизированных парусных катамаранов (РПБК). Причем, по стоимости это выйдет раз в десять дешевле, раз в сто более устойчивее к априорному уничтожению и раза в три мощнее по залпу, чем существующее и разрабатываемое экипажное подводно-надводное оружие «5-го поколения».

Мини-РПЛ будет представлять собой самоходный пусковой контейнер на две ракеты или торпеды (не забываем про ПЛО) с большой автономностью плавания — до полугода (без ВНЭУ и ядерных реакторов). Их задача — выйти в район боевого дежурства (по направляющим сигналам подводной «ГЛОНАСС» из глайдеров и РПБК) и барражировать на заданной глубине или залечь на дно возле ВМБ противника. Возможна периодическая подзарядка АКБ с помощью дизель-генератора, унифицированного с «Жужелицами» и «Утконосами». Ввиду миниатюрных размеров, оптимально подобранным форме и материалу корпуса у них будет максимальная гидроакустическая скрытность. Кроме навигационных сигналов РПБК и глайдеры будут периодически посылать в толщу воды и координаты вражеских корабельных группировок, чтобы к началу войны (когда РПБК и часть выявленных глайдеров будут превентивно уничтожены противником) у мини-РПЛ было представление, где находился вражеский флот в последние мирные минуты для следования в тот район по команде из Центра либо собственного ИИ.

Уже во время войны на поверхность будут подвсплывать и боевые глайдеры с ракетами и БПЛА-целеуказателями, чтобы защищать стаю мини-РПЛ и уточнять местоположение корабельного ордера противника. Как видно из словесного описания, будет большое разнообразие подводных глайдеров с унификацией деталей на 70-80%, причем, они совершенно другие, т. е. не похожие на существующие, мало к чему годные, поделия. И мини-РПЛ, хоть и будет размером с «Клавесин», но конструкция абсолютно отличается в угоду массовости выпуска и функциональному предназначению. Академически «правильные» КБ и проектные институты никогда не смогут сделать что-либо подобное. Образно говоря, проблема «динозавров торпедостроения: куда откладывать яйца» млекопитающими решена радикально и без их складирования в одну корзину — эволюционный процесс не остановишь обезьяньими ужимками на форумах! Самая суперсекретная информация, которой обладают «тасователи яйц динозавров» — это способ толчения кирпича для последующей чистки ружей...

Единственно, с чем можно согласится с «потусторонними гласами, вопиющими в пустыне» - это необходимость совершенствовать как торпедное, так и ракетное вооружение. Однако совершенно в другом ракурсе и направлениях, чем это преподносится в их бреднях. Например, безэкипажность мини-РПЛ позволяет ей выходить на дальность «пистолетного» (10- 20км) выстрела по кораблям противника с помощью сверхзвуковой ракеты системы «Лом» с РДТТ и на газодинамическом управлении - т. е. без аэродинамических плоскостей, с «твердолобой» защитой от ракетно-пушечного ПВО, которое и применить противник вряд ли успеет на такой дистанции в противоположность от «долго и далеко» летящих ПКР с ПЛ, кораблей и самолетов. А глайдеры системы ПЛО «Облава» будут обладать торпедами малого диаметра с уникальными характеристиками, о которых не догадываются люди даже с самым высоким допуском к секретам.

Много можно успеть сделать по повышению обороноспособности, а не чистого «распила» бюджета, если не идти на поводу манипуляторов общественного мнения ради той или иной корпорации — их интересы и близко не лежат в плоскости попытки защиты населения от внешнего врага. За последние 25 лет пора бы было уже выработать иммунитет на красноречивые песни горлопанов и научится разбираться в людях. Да видимо стаду это не под силам — оно будет весело блеять, бежа за козлом, ведущим их на мясокомбинат...

Синица Владислав, конструктор-изобретатель