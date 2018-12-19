Northrop Grumman выпустит модульный разведывательный опционально пилотируемый самолет

Американская компания Northrop Grumman подошла к завершению проекта перспективного многозадачного разведывательного опционально пилотируемого самолета Firebird и объявила о намерении начать продажи летательного аппарата со второй половины 2019 года. Как сообщает The Drive, компания уже сформировала окончательный серийный облик аппарата, который по своим разведывательным возможностям может превзойти американские беспилотники MQ-1C Grey Eagle и MQ-9 Reaper.

Одним из элементов современной воздушной разведки являются беспилотные летательные аппараты, оснащенные либо универсальным, либо специальным набором оборудования. Оно обычно состоит из тепловизоров и оптико-электронных камер, а также радиолокационных станций. Из-за ограниченных возможностей бортового генератора и относительно небольшой массы полезной нагрузки беспилотники не способны нести одновременно несколько разных наборов разведывательного оборудования и систем связи.

Кроме того, сегодня беспилотники без специального разрешения авиационных властей не могут выполнять полеты едином воздушном пространстве наравне с пилотируемыми самолетами. Это значительно ограничивает зоны их применения либо территориями, где ведутся боевые действия и воздушное пространство закрыто для гражданской авиации, либо специальными зонами, выделенными для полетов военной авиации.

Серийный самолет Firebird можно будет конвертировать из пилотируемого в беспилотный или обратно всего за четыре часа. Согласно заявлению Northrop Grumman, для конвертации самолета в беспилотник необходимо снять фонарь кабины пилотов, кресла и панель приборов, а вместо них установить стабилизированную тарелку спутниковой связи и радиопрозрачный обтекатель. В беспилотной конфигурации самолет сможет находиться в воздухе от 24 од 40 часов в зависимости от установленной на него полезной нагрузки.

Снятие систем пилотируемой конфигурации и установка оборудования беспилотной не требует проведения сложных работ и в целом сводится к раскручиванию крепежа и переподключению разъемов. Наземная станция управления Firebird выполнена идентичной кабине пилотов. Таким образом при конвертации самолета в беспилотник летчик и оператор полезной нагрузки просто пересаживаются в станцию управления. Пилотируемую конфигурацию Firebird можно будет использовать в общем воздушном пространстве.

Самолет оснащен отсеком для модульной полезной нагрузки объемом 1,3 кубических метра. В этот отсек можно установить два контейнера с различным разведывательным оборудованием: оптико-электронными камерами, тепловизорами, системами связи и ретрансляции сигналов и радиолокационной станцией. Во время одного из испытательных полетов разработчики установили на Firebird одновременно четыре различных разведывательных системы.

В целом, благодаря модульности полная замена контейнеров с полезной нагрузкой производится всего за полчаса, а установка абсолютно нового контейнера — не более чем за 24 часа, включая настройку и отладку бортовых систем. В целом, благодаря бортовому оборудованию Firebird может использоваться как военными для разведки, рекогносцировки и наблюдения, так и различными частными компаниями. Например, аппарат может быть полезен газо- и нефтедобывающим компаниям для длительной инспекции трубопроводов.

Помимо внутреннего отсека полезной нагрузки летательный аппарат имеет две внешних точки подвески для различных систем. При длине 10 метров, размахе крыла 20 метров и высоте 2,9 метра самолет имеет максимальную взлетную массу 23 тонны. Он может нести полезную нагрузку массой до 560 килограммов. Самолет способен выполнять полеты на высоте до 9,1 тысячи метров на скорости до 370 километров в час. Разработка разведывательного самолета ведется с 2010 года, а с 2011 года проводятся его летные испытания. В настоящее время в испытаниях участвуют два аппарата.

В конце 2015 года подразделение перспективных разработок Skunk Works американской компании Lockheed Martin объявило о намерении разработать тактический разведывательный самолет в рамках проекта TR-X. Новый самолет будет создаваться на базе имеющихся стратегических самолетов-разведчиков U-2 Dragon Lady. Разработка может быть завершена до 2025 года. По оценке Lockheed Martin, американским ВВС могут понадобиться 25-30 новых самолетов, которые смогут вести разведку на относительно небольшом расстоянии вглубь территории противника. TR-X смогут выполнять полеты на протяжении суток.

Новый самолет планируется проектировать с применением технологий малозаметности. TR-X, предположительно, будет летать на высоте до 21,3 тысячи километров. Бортовое оборудование TR-X будет соответствовать новому стандарту взаимозаменяемости разведывательных систем.

Василий Сычёв