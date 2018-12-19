Войти
19.12.2018
Росинформбюро

Нацпроекты: Правительство обеспечит развитие корпоративных программ

301
0
0
Росатом
Росатом.
Источник изображения: atomic-energy.ru

Минпромторгом России предложено создать Единый перечень российских организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности. Разработаны правила субсидирования программ и требования к ним на период до 2024 года.

В подготовленном проекте постановления Правительства РФ для решения вопросов поддержки предлагается создать Межведомственную комиссию. Финансирование будет предоставляться в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт», входящего в нацпроект «Международная кооперация и экспорт».


Международная конкурентоспособность

Корпоративная программа международной конкурентоспособности (КПМК) – программа повышения конкурентоспособности промышленной продукции, увеличения объемов ее производства и продаж на период до 2024 года.

КПМК – программа повышения конкурентоспособности промышленной продукции, увеличения объемов ее производства и продаж на период до 2024 года.

Претендовать на получение субсидий могут предприятия из следующих отраслей: химическая и металлургическая промышленность, лесопромышленный комплекс, фармацевтическая, косметическая и легкая промышленность. А также из отраслей машиностроения: автомобилестроение, железнодорожное, сельхозмашиностроение, строительно-дорожное и пищевое, станкоинструментальное, тяжелое машиностроение, нефтегазовое и энергетическое машиностроение, судостроение.

Под конкурентоспособной продукцией понимается промышленная продукция, пользующаяся спросом, как в России, так и за рубежом. Показатель конкурентоспособности такой продукции – доля объема выручки от реализации продукции на внешнем рынке в общем объеме выручки от реализации продукции до 2024 года.

Причем, объем выручки должен быть не меньше установленного значения. Например, для автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, металлургии, химической и легкой промышленности объем выручки должен быть не меньше 10%. Для нефтегазового машиностроения – 11%, для сельхозмашиностроения – 20%, а для лесопромышленного комплекса – 50%.

Основные характеристики конкурентоспособной продукции, которые будут рассматриваться: назначение, потребительские качества, соответствие госстандартам, патентно-лицензионная защита, требования к контролю качества, сервисное обслуживание, возможности адаптации к изменениям рынка.

Российский экспортный центр должен взять на себя функции по организационному и информационно-справочному сопровождению.


Единый перечень

В Единый перечень будут включаются российские организации федерального значения и производители российской продукции, прошедшие специальный отбор.


В рамках Единого перечня организации будут ранжироваться по показателям ожидаемой результативности


В рамках Единого перечня организации будут ранжироваться по показателям ожидаемой результативности использования субсидии, показателям от реализации конкурентоспособной промышленной продукции в 2024 году, показателям выручки от продаж и т.д.

Правила формирования Единого перечня также будут включать отраслевые лимиты финансирования.


Субсидии предоставляются в пределах 85 % бюджетных ассигнований


Субсидии предоставляются в пределах 85 % бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период


Требования к корпоративным программам

В КПМК обязательно должен быть указан перечень потенциальных внешних рынков сбыта, обоснованы подходящая тактика конкурентной борьбы и механизм продвижения продукции на рынок.

А также должен быть проведен факторный анализ состояния рынков сбыта и его емкость, степень насыщенности, потенциал роста рынка. Оценены перспективность рынков и условия, необходимые для обеспечения выполнения КПМК, а также доля на рынке и объем продаж.

КПМК должны содержать обоснование рыночной ниши продукции и среднесрочную концепцию ее расширения – характеристика целевых рынков и поведения потребителей, прогнозы продаж, трудности выхода на целевые рынки, наиболее эффективные механизмы продвижения продукции.

Отдельное внимание должно быть уделено тактике реализации продукции и анализу методов реализации – прямая поставка, торговые представители, посредники – и их эффективность.


Должен быть отражен выбор приоритетных каналов сбыта в долгосрочной перспективе, политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий.


Должен быть отражен выбор приоритетных каналов сбыта в долгосрочной перспективе, политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий. Кроме того, в КПМК в рамках стратегия в области качества должны быть рассмотрены наиболее привлекательные для потребителей характеристики качества продукции, тенденции их изменения, стратегическая линия поведения претендента на рынке в области качества и дизайна продукции.

На период до 2024 года в КПМК для повышения конкурентоспособности продукции должны содержаться мероприятия по регистрации на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности и сертификации, а также мероприятия, связанные с научными исследованиями, производством, реализацией продукции.


Денис Журенков

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Росинформбюро
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Похожие новости
16.11.2017
Россия и Эмираты продолжают переговоры о поставках истребителей Су-35
19.09.2014
Минпромторг предлагает новый комплекс мер поддержки российских товаропроизводителей
17.09.2014
Российские инвесторы приходят в Африку
11.07.2014
Премия «Золотая идея» отметит лучших в ОПК
27.09.2013
Денис Мантуров: «Рост заработной платы работников сектора ОПК в 2012 году составил 19%
23.12.2011
Военных хотят защитить от китайской формы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 06:50
  • 3
В Параде Победы впервые примет участие САО "Лотос"
  • 19.12 06:46
  • 3
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 19.12 04:33
  • 34
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 19.12 03:55
  • 32
G11: "немецкие часы с кукушкой"
  • 19.12 00:45
  • 5
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 19.12 00:21
  • 3
Два фрегата проекта 11356 передадут Индии в течение 3,5 лет
  • 18.12 21:41
  • 7665
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.12 20:41
  • 28
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 18.12 20:30
  • 265
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 18.12 20:16
  • 1
Blue Origin успешно провела в США испытание суборбитального корабля New Shepard
  • 18.12 20:01
  • 3
Возвращаемая ступень Falcon 9 упала в море
  • 18.12 19:39
  • 16
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 18.12 18:10
  • 93
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 17:53
  • 5
Строительство фрегатов проекта "Буревестник" для ВМС Индии возобновят в 2019 году
  • 18.12 16:46
  • 2
Запад испугался С-300В4 в Сирии