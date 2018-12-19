Нацпроекты: Правительство обеспечит развитие корпоративных программ

Минпромторгом России предложено создать Единый перечень российских организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности. Разработаны правила субсидирования программ и требования к ним на период до 2024 года.

В подготовленном проекте постановления Правительства РФ для решения вопросов поддержки предлагается создать Межведомственную комиссию. Финансирование будет предоставляться в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт», входящего в нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

Международная конкурентоспособность

Корпоративная программа международной конкурентоспособности (КПМК) – программа повышения конкурентоспособности промышленной продукции, увеличения объемов ее производства и продаж на период до 2024 года.

КПМК – программа повышения конкурентоспособности промышленной продукции, увеличения объемов ее производства и продаж на период до 2024 года.

Претендовать на получение субсидий могут предприятия из следующих отраслей: химическая и металлургическая промышленность, лесопромышленный комплекс, фармацевтическая, косметическая и легкая промышленность. А также из отраслей машиностроения: автомобилестроение, железнодорожное, сельхозмашиностроение, строительно-дорожное и пищевое, станкоинструментальное, тяжелое машиностроение, нефтегазовое и энергетическое машиностроение, судостроение.

Под конкурентоспособной продукцией понимается промышленная продукция, пользующаяся спросом, как в России, так и за рубежом. Показатель конкурентоспособности такой продукции – доля объема выручки от реализации продукции на внешнем рынке в общем объеме выручки от реализации продукции до 2024 года.

Причем, объем выручки должен быть не меньше установленного значения. Например, для автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, металлургии, химической и легкой промышленности объем выручки должен быть не меньше 10%. Для нефтегазового машиностроения – 11%, для сельхозмашиностроения – 20%, а для лесопромышленного комплекса – 50%.

Основные характеристики конкурентоспособной продукции, которые будут рассматриваться: назначение, потребительские качества, соответствие госстандартам, патентно-лицензионная защита, требования к контролю качества, сервисное обслуживание, возможности адаптации к изменениям рынка.

Российский экспортный центр должен взять на себя функции по организационному и информационно-справочному сопровождению.

Единый перечень

В Единый перечень будут включаются российские организации федерального значения и производители российской продукции, прошедшие специальный отбор.

В рамках Единого перечня организации будут ранжироваться по показателям ожидаемой результативности

В рамках Единого перечня организации будут ранжироваться по показателям ожидаемой результативности использования субсидии, показателям от реализации конкурентоспособной промышленной продукции в 2024 году, показателям выручки от продаж и т.д.

Правила формирования Единого перечня также будут включать отраслевые лимиты финансирования.

Субсидии предоставляются в пределах 85 % бюджетных ассигнований

Субсидии предоставляются в пределах 85 % бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период

Требования к корпоративным программам

В КПМК обязательно должен быть указан перечень потенциальных внешних рынков сбыта, обоснованы подходящая тактика конкурентной борьбы и механизм продвижения продукции на рынок.

А также должен быть проведен факторный анализ состояния рынков сбыта и его емкость, степень насыщенности, потенциал роста рынка. Оценены перспективность рынков и условия, необходимые для обеспечения выполнения КПМК, а также доля на рынке и объем продаж.

КПМК должны содержать обоснование рыночной ниши продукции и среднесрочную концепцию ее расширения – характеристика целевых рынков и поведения потребителей, прогнозы продаж, трудности выхода на целевые рынки, наиболее эффективные механизмы продвижения продукции.

Отдельное внимание должно быть уделено тактике реализации продукции и анализу методов реализации – прямая поставка, торговые представители, посредники – и их эффективность.

Должен быть отражен выбор приоритетных каналов сбыта в долгосрочной перспективе, политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий.

Должен быть отражен выбор приоритетных каналов сбыта в долгосрочной перспективе, политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий. Кроме того, в КПМК в рамках стратегия в области качества должны быть рассмотрены наиболее привлекательные для потребителей характеристики качества продукции, тенденции их изменения, стратегическая линия поведения претендента на рынке в области качества и дизайна продукции.

На период до 2024 года в КПМК для повышения конкурентоспособности продукции должны содержаться мероприятия по регистрации на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности и сертификации, а также мероприятия, связанные с научными исследованиями, производством, реализацией продукции.

Денис Журенков