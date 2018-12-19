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19.12.2018
Интерфакс-АВН

США приступают к созданию космического командования

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: www.instagram.com/Trump

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о создании космического командования, сообщает агентство Associated Press.

Эта мера призвана улучшить координацию операций военного характера в космосе, отмечает агентство.

В июне этого года президент США Д.Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США планируют сформировать новое подразделение Вооруженных сил к 2020 году. По его словам, это позволит Вашингтону доминировать в космосе и противостоять растущим угрозам, исходящим от России и Китая.

Идея встретила скептицизм в рядах американских военных.

По данным источников, создание космического подразделения из 13 тыс. человек займет около пяти лет и обойдется бюджету страны в $13 млрд.

18.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Китай
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Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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