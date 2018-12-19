Запуск спутника "Спектр-РГ" откладывался из-за проблем с немецким телескопом - НПО им. Лавочкина

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Одна из проблем, вызвавших задержку в подготовке к запуску космической обсерватории "Спектр-РГ", связана с немецким телескопом eRosita, сообщил руководитель проектов "Спектр" НПО им.Лавочкина Илья Ломакин.

"Выявлены некоторые замечания к оборудованию космического аппарата. В частности, один из вопросов был к телескопу eRosita, который благополучно снят. Сегодня подтверждено, что проблема устранена, но это нас задержало", - сказал И.Ломакин во вторник на конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" в Москве.

Ранее И.Ломакин сообщил, что запуск спутника с обсерваторией запланирован на апрель 2019 года. Первоначально обсерваторию планировалось вывести на орбиту в 2017 году

Научный руководитель проекта с российской стороны академик РАН Рашид Сюняев сообщил во вторник "Интерфаксу", что обсерватория уже собрана и готова к работе.

Ранее во вторник Р.Сюняев на конференции в Москве сообщил, что с помощью обсерватории ученые планируют обнаружить "все массивные скопления галактик во всей наблюдаемой Вселенной". По его словам, речь идёт о примерно 100 тысячах скоплений галактик.

"Будет создана карта всей Вселенной в рентгеновских лучах, которая будет раз а 20-30-50 лучше чем известная карта немецкого спутника "ROSAT", - сообщил учёный.

Кроме того, с помощью обсерватории астрофизики планируют "нанести на карту 3 млн сверхмассивных чёрных дыр".

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международная орбитальная астрофизическая обсерватория, предназначена для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском жестком диапазоне энергий (0,5-11 килоэлектронвольт, или кэВ).

Основной задачей обсерватории является обзор всего неба в рентгеновском и гамма-диапазоне электромагнитного спектра с чувствительностью, в 40 раз превышающей чувствительность предыдущего обзора, проведенного спутником ROSAT в 90-е годы XX века, поиск скоплений галактик. Полная научная программа займет 7 лет: 4 года - широкий обзор всего неба, 3 года - точечный обзор отдельных галактик.