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19.12.2018
Известия.ru

Северный флот восстановил воздушное патрулирование Арктики

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МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: Сергея Лойко, vk.com

Северный флот в 2018 году возобновил регулярное патрулирование воздушного пространства Арктики. Об этом 18 декабря на заседании коллегии Министерства обороны России заявил командующий флотом адмирал Николай Евменов.

"Воздушное патрулирование дальними противолодочными самолетами в Арктике и других районов в этом году мы возобновили на регулярной основе", — цитирует его "РИА Новости". Евменов добавил, что одной из основных задач Северного флота остается развитие военной инфраструктуры.

На коллегии Минобороны также стало известно, что российские истребители-перехватчики МиГ-31, вооруженные новейшей гиперзвуковой ракетой "Кинжал", уже выполнили 89 вылетов над Каспийским и Черным морями в рамках опытно-боевого дежурства.

На этом же заседании президент РФ Владимир Путин рассказал о главных задачах, которые стоят перед Минобороны в будущем году. Прежде всего глава государства упомянул о необходимости дальнейшего укрепления боевого потенциала стратегических ядерных сил.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что для России важно развитие военного сотрудничества с союзниками, особенно по линии организации Договора о коллективной безопасности. Другими важными задачами глава государства назвал повышение качества оперативной и боевой подготовки, укрепление морального и боевого духа войск и укрепление социальных гарантий для военнослужащих.

 

18.12.2018
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