Музей батискафов в Петербурге пополнится уникальным морским роботом

Музей батискафов в Санкт-Петербурге пополнится уникальным робототехническим морским комплексом. Его уже доставили из Петропавловска-Камчатского. Это глубоководный аппарат, который предназначен для аварийно-спасательных работ, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Необитаемый телеуправляемый робототехнический морской комплекс МТК-200 на гусеничном ходу стоял на вооружении ВМФ РФ в восьмидесятых годах прошлого столетия. Он оснащен двумя манипуляторами и видеокамерами, что дает возможность обследовать и фотографировать затонувшие объекты. Аппарат может помогать и подводной лодке, терпящей бедствие - он заводит шланг с воздухом в субмарину, в состоянии поднять на поверхность предметы весом до 100 килограммов.

Комплекс МТК-200 станет первым необитаемым объектом в единственном в России и крупнейшем в мире музее батискафов "Эра гидрокосмоса". Под открытым небом на пристани у Петровского парка уже выставлены шесть обитаемых подводных аппаратов. Их доставили из разных регионов страны. Аппараты многие годы находились на вооружении частей ВМФ, выполняли свои функции в научных организациях и на предприятиях рыболовной промышленности. С их помощью транспортировали водолазов, проводили аварийно-спасательные, ремонтные и исследовательские работы.

Музей батискафов входит в расположенный в Кронштадте военно-исторический парк Западного военного округа.

Светлана Цыганкова