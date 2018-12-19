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19.12.2018
Российская газета

Почему российский БТ-3Ф идеально подходит для морской пехоты

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БТ-ЗФ.
БТ-ЗФ.
Источник изображения: Алексей Моисеев

Российский гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф предназначен для доставки бойцов подразделений морской пехоты. В этом качестве машину можно считать одной из лучших в своем классе. У нее сбалансированные характеристики подвижности, защиты и огневой мощи.

На вооружении многих стран продолжают оставаться старые советские БТР-50 различных модификаций. В некоторых государствах военные пытались модернизировать легендарный "поплавок", однако заложенные в начале 1950-х годов резервы давно исчерпаны. Поэтому неудивительно, что в ряде стран "пятидесятые" отправляют "на пенсию".

То же самое касается громоздкого американского транспортера AAV-7. В результате различных доработок его вес стал значительно увеличиваться по сравнению с изначальным - 22,8 тонны. Последняя версия этого монстра весит уже более 29 тонн, что, по мнению специалистов, существенно снижает мобильность бронемашины.


AAV-7.
Источник: U.S. Military

В КНР созданы "глиссерные" боевые машины морской пехоты ZBD-2000, однако они являются дорогими, сложными в эксплуатации и узкоспециализированными.

Новая российская разработка легче и компактнее, чем ее иностранные конкуренты, она весит всего 18 900 кг. Ее легче транспортировать. В экипаж входят 3 человека, на борт можно брать 15 десантников, для которых созданы комфортные условия. Машина оснащена кондиционером.

500-сильный двигатель УТД-29 разгоняет БТР до 70 км/ч. В случае необходимости есть возможность двигаться назад со скоростью до 20 км/ч. Скорость на воде - 10 км/ч. Для обеспечения хорошего обзора машина оборудована камерами видеонаблюдения.

В настоящее время БТ-3Ф получил дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом "Корд". 250 выстрелов к нему находятся в патронной ленте и 750 - в укладке.

Возможен также монтаж 7,62-мм или 14,5-мм пулеметов или 40-мм автоматического гранатомета. В прицельный комплекс введен тепловизионный канал. Все это позволяет оказывать десанту эффективную огневую поддержку.

Успешную эксплуатацию бронетранспортера облегчает его значительная унификация с боевой машиной пехоты БМП-3. На ее базе также создана модификация для морской пехоты.


ZBD-2000.
Источник: Dan / wikimedia.org

 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

18.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
БМП-3
БТ-3Ф
БТР-50
Корд
УТД-29
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