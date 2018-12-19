Япония создаст первый авианосец и купит 18 истребителей

Вооруженные силы Японии начали наращивать свой потенциал. Впервые со времен Второй мировой войны они получат новый авианосец и палубную авиацию. Подобные действия предпринимаются для того, чтобы противостоять в первую очередь военной мощи Китая.

Как сообщает агентство France-Presse, новый план обороны Японии предусматривает модернизацию двух уже существующих вертолетоносцев. "РГ" уже писала об этом. Речь идет о кораблях типа "Идзумо" и "Хюга". На них могут базироваться до 28 и 11 вертолетов, соответственно. Предположительно, под авианосец переделают "Идзумо". Пятилетний план программы предусмаривает рекордные расходы на оборону в размере 27,47 триллиона иен (244 миллиарда долларов США) до марта 2024 года.

План японского кабинета министров предусматривает не только работы по созданию первого авианосца. В ближайшие десять лет Япония купит 18 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Их как раз и планируют использовать на новом авианосце.

В программе подчеркивается необходимость стратегического соперничества и с другими странами. В документа отмечается, что США остаются самой сильной мировой державой, но конкуренция между государствами усиливается, и Япония осознает важность стратегического соперничества с Китаем и Россией, которые бросают вызов региональному порядку.

В статье France-Presse пишется, что подобный шаг правительства Абэ является спорным: его критики утверждают, что он еще больше смещает Токио с приверженности строго оборонительных действий в соответствии с пацифистской конституцией Японии, принятой после Второй мировой войны.

Но генеральный секретарь кабинета министров Есихиде Сугу на пресс-конференции отметил, что все делается в пределах того, что разрешено конституцией. "Мы продолжим объяснять особенности этой новой программы, чтобы добиться понимания у японского народа", - отметил Сугу.

Светлана Цыганкова